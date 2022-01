Część, przede wszystkim polskich zawodników, miała już przetarcie na boisku podczas tradycyjnego noworocznego meczu pierwszego zespołu z rezerwami. W środę w ośrodku treningowym w Rącznej stawili się już wszyscy gracze.

Wśród nich był także Jablonsky. Czeskiemu stoperowi skończyła się właśnie półtoraroczna dyskwalifikacją nałożona przez UEFA za udział w ustawianiu wyników spotkań w lidze czeskiej. Ponieważ 30-letniego Jablonsky'ego wciąż obowiązuje kontrakt z "Pasami", władze klubu zamierzają korzystać z usług zawodnika. Trener Jacek Zieliński jego powrót nazwał nawet "pierwszym wzmocnieniem zespołu".

Cracovia. Janusz Filipiak zapowiadał wzmocnienia

Prezes i właściciel klubu prof. Janusz Filipiak zapowiadał, że w Cracovii pojawią się nowi piłkarze, ale zastrzegł się, że nie należy spodziewać się dużych ruchów kadrowych. Dla krakowskiego klubu w najbliższym czasie istotne będą negocjacje w sprawie nowej umowy Pellem van Amersfoortem. Obecny kontrakt holenderskiemu pomocnikowi kończy się 30 czerwca.

"Robimy wszystko, aby go zatrzymać. Na razie Pelle obiecał nam, że nie przejdzie do innego polskiego klubu" - przyznał Filipak. W ostatnich dniach media donosiły o możliwym transferze chorwackiego stopera Mateja Rodina do belgijskiego KV Oostende. "Rodin jest naszym podstawowym zawodnikiem i nie wyobrażam sobie, żeby nas opuścił" - zaznaczył jednak trener Zieliński.

Po kilkumiesięcznym wypożyczeniu do Puszczy Niepołomice zawodnikiem Cracovii znowu jest Ołeksij Dytiatjew. Ukraiński obrońca ma jednak trenować w trzecioligowym zespole rezerw.

Cracovia na razie będzie trenować w swoim ośrodku w Rącznej, a 15 stycznia poleci na obóz do tureckiego Belek, gdzie będzie przebywać dwa tygodnie. Tam w planach jest rozegranie czterech spotkań kontrolnych. 19 stycznia "Pasy" zmierzą się z Rapidem Wiedeń, 22 stycznia z ukraińską Desną Czernichów, cztery dni później z macedońskim Rabotnickim Skopje, a 28 stycznia z Dynamem Czeskie Budziejowice.

Cracovia po 19 kolejkach zajmuje dziewiąte miejsce w ekstraklasie. W pierwszym ligowym meczu 2022 roku 6 lutego zmierzy się na swoim stadionie z liderem - Lechem Poznań.