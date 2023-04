PKO Ekstraklasa. Co się stało z Lechem? Jeden cios pogrąża mistrza Polski

Lech Poznań przegrał z Górnikiem Zabrze 0-1 na zamknięcie niedzielnej serii gier PKO Ekstraklasy. Jedyną bramkę spotkania tuż przed przerwą zdobył Japończyk Daisuke Yokota, fetując premierowe trafienie na polskiej ziemi. Dla gości to trzecie zwycięstwo z rzędu, co oznacza powiększenie dystansu nad strefą spadkową do siedmiu punktów.