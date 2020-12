Piłkarze PKO Ekstraklasy powoli kończą pierwszą część rozgrywek. W cieniu walki o czołowe lokaty w lidze toczy się też walka o tytuł najskuteczniejszego piłkarza. Na razie na czele klasyfikacji najskuteczniejszych jest napastnik Legii Warszawa Tomas Pekhart. Napastnik mistrza Polski na swoim koncie 12 bramek.

O ocenę gry zawodników ze szpicy pytamy byłego króla strzelców Ekstraklasy Grzegorza Kapicę, który był czołowym napastnikiem na polskich boiskach w latach 80.



Tytuł króla strzelców w najwyższej klasie rozgrywkowej wywalczył w sezonie 1981/82, kiedy był napastnikiem Szombierek Bytom. Zdobył wtedy w sezonie 15 bramek. Potem grał w Lechu Poznań, z którym w 1984 r. wywalczył mistrzostwo Polski, a następnie w Ruchu Chorzów. Pytany o napastników, których gra jesienią przypadła mu najbardziej do gustu, mówi:

- Wymieniłbym tutaj dwójkę, skutecznego w ostatnich tygodniach Jakuba Świerczoka oraz Mikaela Ishaka. Jeśli chodzi o napastnika Lecha, to bardzo trafiony transfer. Tutaj skauci z Poznania wykazali się bardzo mocno. To taki napastnik, który każdemu zespołowi w naszej lidze dałby jakość z przodu. Z drugiej strony Jakub, który po tych swoich perypetiach zdrowotnych, które niestety cały czas gdzieś go tam nękają, wrócił do swojej normalnej dyspozycji i daje o sobie znać. To napastnik jak na polską ligę "pełną gębą". Możemy gdybać co by było, gdyby ze zdrowiem w jego wypadku było lepiej. Niektórzy jednak tak mają. Dobrze, że przy tych wszystkich perypetiach potrafi dać radość kibicom, sobie i samemu trenerowi Fornalikowi, bo przecież po to ściągano go do klubu, żeby te bramki padały. I oby tak dalej - mówi Grzegorz Kapica.

26-letni Świerczok w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach zdobył dla Piasta aż sześć bramek, w tym rzadkiej urody w meczu z Zagłębiem Lubin z prawie połowy boiska. Co do Ishaka, to sumując wszystkie bramki, te w lidze i w rozgrywkach pucharowych, to Szwed na koncie ma ich już 15, siedem w lidze i 8 w europejskich pucharach. A jak Kapica ocenia Pekharta, tak skutecznego w PKO Ekstraklasie?

- Jemu szacunek należy się już z samego faktu, że otwiera klasyfikację tych najskuteczniejszych w lidze. Myślę, że wyścig tej trójki, Pekhart - Ishak - Świerczok po koronę króla strzelców będzie frapujący - mówi były najlepszy snajper Ekstraklasy.

Michał Zichlarz



Zdjęcie Mikael Ishak (na pierwszym planie) / Piotr Dziurman / East News

