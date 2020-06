Prezes PZPN Zbigniew Boniek twierdzi, że w jednym z ostatnich spotkań Ekstraklasy VAR anulował prawidłowo zdobytą bramkę. Jego wpis błyskawicznie wywołał lawinę spekulacji.

"W jednym z ostatnich meczów Esa Var cofnął 100% prawidłową bramkę.... jak to możliwe ze nikt tego nie wyłapał" - napisał w piątek na Twitterze prezes PZPN.

Boniek nie zdradził jednak, którą sytuację konkretnie miał na myśli. Ba, nie wiadomo nawet do jakiego meczu się odnosił. W odpowiedzi na jeden z komentarzy zaznaczył jednak, że nie chodziło mu o spotkanie Zagłębia Lubin z ŁKS-em, gdzie VAR anulował bramkę Jakuba Wróbla.



Internauci spekulują, że Boniek mógł mieć na myśli sytuację z meczu Arka - Wisła, gdy sporo osób miało wątpliwości, czy po jednym z rzutów wolnych piłka przekroczyła linię bramkową. Z kolei w ostatnim meczu Arki z Zagłębiem Lubin sędzia nie uznał gola Oskara Zawady, uznając, że ten faulował przeciwnika.

Także w trakcie niedawnego meczu Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa nieuznana została bramka Waleriana Gwilii, gdy sędzia odgwizdał ofsajd Pawła Stolarskiego. Ta sytuacja także wzbudziła sporo kontrowersji.

