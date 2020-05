Apel prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka przyniósł efekt. Dzisiaj premier RP Mateusz Morawiecki ogłosił, że od 19 czerwca na stadiony PKO Ekstraklasy, 1. i 2. ligi, a także Ekstraligi żużlowej będą mogli wchodzić kibice do 25 procent pojemności stadionów.

PKO Ekstraklasa wznowi przerwane przez pandemię rozgrywki już w piątek. W sobotę rozegrane zostanie szlagierowe spotkanie Lecha Poznań z Legią Warszawa.

Polska piłka wróciła na stadiony we wtorek, kiedy wznowiono rywalizację w Pucharze Polski, ale przy pustych trybunach.

- Państwo polskie przekazało ponad 25 mln zł na polskie kluby z tarczy finansowej - zaznaczył premier Mateusz Morawiecki. - Cieszę się, że nasza Ekstraklasa będzie pokazywana w 16 krajach Europy.



- Chcemy przekazać wiadomość, jakiej niewielu się spodziewa. Możliwy będzie powrót kibiców w odpowiednich procedurach. Jeszcze dziś rozmawialiśmy z prezesem i powrót będzie możliwy od 19 czerwca - powiedział Morawiecki.



- Dziś ruszają też treningi Ekstraligi żużlowej. Od jutra można uczestniczyć w rozgrywkach sportowych na świeżym powietrzu do 150 osób. Odmrażanie sportu to także powrót siłowni i basenów - oznajmiła minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.



- Dlaczego 19 czerwca? Bo rząd zgodził się rozszerzyć nasz projekt do 25 proc. pojemności stadionu. To duża różnica, bo w tej sytuacji mamy już do czynienia z imprezą masową - skomentował Boniek. Dodał także, że kibice będą mogli wchodzić nie tylko na stadiony piłkarskie, ale i żużlowe.