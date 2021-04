​Legia Warszawa świętuje 15. mistrzostwo Polski w swojej historii. - Chwała zawodnikom, chwała wszystkim ludziom, którzy nam pomagali - cieszył się na gorąco trener "Wojskowych" Czesław Michniewicz.

W środowy wieczór, po remisie Rakowa Częstochowa z Jagiellonią Białystok, stało się jasne, że to ekipa z Warszawy sięgnęła w tym roku po mistrzowski tytuł. Nikt już bowiem nie ma szans dogonić warszawian w tabeli PKO BP Ekstraklasy. W stolicy strzeliły korki od szampanów. Na gorąco sukces skomentował trener Legii Czesław Michniewicz.

- Przyczyniła się do tego Jagiellonia remisując z Rakowem, ale nie dlatego zostaliśmy mistrzem Polski, że ktoś inny zremisował, tylko dlatego, że zdobyliśmy wiele punktów - podkreślił Michniewicz w rozmowie z klubowymi mediami.

Szkoleniowiec nie krył emocji. - Chwała zawodnikom, chwała wszystkim ludziom, którzy nam pomagali. Chciałbym podziękować wszystkim ludziom, którzy tworzą drużynę i klub. To jest olbrzymi sukces. Wiem, że dla Legii mistrzostwo to jak zwykły dzień w biurze, ale dla mnie - jako trenera, który dawno nie cieszył się z tytułu mistrzowskiego - jest to olbrzymie wyróżnienie i wzruszenie - wyznał.

Całą wypowiedź Czesława Michniewicza opublikował oficjalny profil Legii Warszawa na Twitterze: