​To wielkie wydarzenie dla polskiej piłki! PKN Orlen nawiązał współpracę z Ekstraklasą, będzie ona obowiązywać już od rozpoczynającej się w piątek 12. kolejki! Może to pomóc zwiększyć rekordowe przychody spółki.

O wszystkim poinformował, na swoim twitterowym koncie, prezes zarządu PKN Orlen Daniel Obajtek , a także Ekstraklasa SA na oficjalnej stronie internetowej. Marka koncernu ma być eksponowana na grafikach w trakcie transmisji rozgrywek oraz na stadionach - na bandach reklamowych umieszczonych za bramkami.

Orlen ma wspierać także działalność Live Parku, zajmującego się produkcją telewizyjną meczów.

"Witamy kolejną potężną polską firmę wśród Oficjalnych Partnerów Ekstraklasy. Piłka nożna i rozgrywki klubowe są doskonałym obszarem do wzmacniania swojej marki i budowania silnych więzi z klientami dzięki emocjom towarzyszącym rozgrywkom sportowym. W ramach współpracy nie będziemy skupiać się wyłącznie na świadczeniach promocyjnych, ale chcemy tworzyć dla Orlenu szereg możliwości, by zbliżyć tę markę do kibiców i budować ich zaangażowanie wokół ważnych dla naszego partnera obszarów. Zamierzamy także wspólnie z zespołem Orlenu wykorzystywać możliwości marketingowe istniejące po obu stronach, tak by prowadzić działania nastawione na wzajemny rozwój biznesu" - komentuje Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy SA, w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej spółki.

PKN Orlen to trzecia spółka skarbu państwa, która nawiązała współpracę z Ekstraklasą. Wcześniej zrobił to także Totalizator Sportowy oraz PKO Bank Polski.

W poprzednim sezonie Ekstraklasa SA wygenerowała rekordowe przychody, wynoszące aż 197,3 mln zł. Nawiązanie nowej współpracy pozwoli na pozyskanie nowych funduszy, które mogą zostać zagospodarowane w rozwój polskiej piłki.

