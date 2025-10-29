Zdecydowanie nie tak wtorkowy wieczór wyobrażał sobie Łukasz Piszczek. Legenda Borussii Dortmund wybiegła na boisko w meczu 1/16 Pucharu Polski z Polonią Bytom w roli grającego trenera. Mimo doświadczenia 40-latka nie udało się uniknąć wysokiej porażki.

Bolesna porażka ekipy Piszczka. 0:7 w Pucharze Polski

Jego LKS Gołaczkowice Zdrój już do przerwy przegrywał 0:4, a Piszczek w protokole meczowym zapisał się jedynie żółtą kartką z 13. minuty. Zszedł z boiska w 67. minucie przy stanie 0:5. Ostatecznie Polonia Bytom rozbiła Goczałkowice aż 7:0, pieczętując awans do 1/8 rozgrywek.

Piszczek po sromotnej klęsce stanął przed kamerami "TVP Sport" i bez ogródek, z pełną surowością ocenił występ swojej drużyny.

- Próbowaliśmy wyjść z tego pressingu, ale nie mieliśmy na niego odpowiedzi. Zasłużenie przegraliśmy to spotkanie - stwierdził cierpko po odpadnięciu z Pucharu Polski.

Jasna deklaracja Piszczka ws. pracy w Ekstraklasie. "Chcę się do tego przygotować"

Ponadto padła zaskakująca deklaracja ws. pracy w Ekstraklasie, o czym w kuluarach mówi się od dłuższego czasu.

Na tę chwilę chcę się skoncentrować na Goczałkowicach i na tym, żeby rozwijać ten projekt, ale też przygotowywać się do tego, aby podjąć pracę wyżej. Na razie jestem tutaj i życie pokaże, co będzie dalej

Swego czasu miał on propozycję pracy w reprezentacji Polski u boku Fernando Santosa. Ku zaskoczeniu opinii publicznej jej nie przyjął. Od tamtej pory minęło jednak sporo czasu - 40-latek okrzepł nieco w zawodzie i nabrał doświadczenia, a jego słowa sugerują, że już wkrótce może się podjąć poważniejszego wyzwania. Takowym z pewnością byłaby praca w Ekstraklasie.

