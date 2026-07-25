Piorunujący debiut nowego napastnika Jagielloni. Gol w 88. minucie rozstrzygnął mecz

Jagiellonia Białystok w ostatnich latach stała się prawdziwą "fabryką" wielkich talentów. Oskar Pietuszewski już zimą opuścił Polskę na rzecz Portugalii, gdzie radzi sobie świetnie. Jego śladami poszedł tego lata inny ofensywny zawodnik - Bartosz Mazurek. Ten odszedł za sześć milionów euro do RB Salzburg.

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To sprawiło, że "Jaga" na przestrzeni sześciu miesięcy zarobiła niespełna 15 milionów euro ze sprzedaży swoich wychowanków. Mimo tego zespół z Białegostoku był zdolny zająć trzecie miejsce w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy sezonu 2025/2026. Dzięki temu Jagiellonia walkę o Europę rozpocznie od trzeciej rundy eliminacji do Ligi Europy.

Triumf Jagielloni w Białymstoku. Zmiany dały wygraną

Z kolei rywalizację o tytuł mistrza Polski Jagiellonia rozpoczęła w sobotnie lipcowe popołudnie. W Białymstoku stawili się piłkarze Korony Kielce, którzy chcieli popsuć ekipie Adriana Siemieńca plany. Faworytem oczywiście naturalnie był zespół Jagielloni, a patrząc na historię ich meczów można było spodziewać się wielu goli.

Uczciwie można jednak przyznać, że pierwsza połowa zawiodła, szczególnie ze strony ekipy gospodarzy. Jagiellonia nie potrafiła wygenerować zagrożenia pod bramką Korony. Z kolei goście okazji mieli więcej, ale żadna z nich nie była klarowna. Ostatecznie różnicę w zaangażowaniu ofensywnym najlepiej pokazuje liczba strzałów.

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Korona oddała ich aż 11, Jagiellonia ledwie jeden. Żaden z nich nie zakończył się jednak golem, co sprawiło, że do przerwy mieliśmy bezbramkowy remis. Druga część rywalizacji nic nie zmieniła, przynajmniej na początku. Chwilę po przerwie Korona wyszła z naprawdę groźną kontrą, zabrakło dobrego ostatniego podania.

Przed wybiciem ostatniego kwadransa zobaczyliśmy tylko kilka zmian personalnych, ale obraz meczu pozostawał taki sam. Bliżej gola zdawała się być Korona. Zmiany Adriana Siemieńca odmieniły jednak końcówkę tego spotkania. Z każdą upływającą minutą "Jaga" zyskiwała przewagę.

Ostatecznie gospodarzom, w przeciwieństwie do Korony, udało się ją zmaterializować. W 88. minucie po zamieszaniu w polu karnym gości zrobiło się gorąco. Najlepiej zachował się debiutujący Prelec, który wykorzystał dogranie Lozano. Wynik już się nie zmienił. "Jaga" zaczyna od skromnego jednobramkowego triumfu.

Statystyki meczu Jagiellonia Białystok 1 - 0 Korona Kielce Posiadanie piłki 55% 45% Strzały 11 16 Strzały celne 4 1 Strzały niecelne 3 8 Strzały zablokowane 4 7 Ataki 74 74

Jagiellonia Białystok Grzegorz Wajda East News





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