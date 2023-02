Choć wiosną (właściwie zimą) Widzew jeszcze nie przegrał, to miał olbrzymi niedosyt po dwóch ostatnich meczach . Z Jagiellonią Białystok i Lechią był lepszy, oddał ponad 40 strzałów, ale tylko jeden zakończył się golem. Mimo to trener Janusz Niedźwiedź wystawił ten sam skład, który tydzień temu nie zdobył gola w Gdańsku.

W efekcie trzy spotkania rundy rewanżowej zremisował. I zaczęło się przypominanie o wiośnie 2019 roku, kiedy 10 meczów z rzędu zakończyło się remisem i łodzianie nie wywalczyli awansu . Do tego niechlubnego rekordu było jeszcze daleko. W piątek mierzyli się ze Śląskiem, który gra w kratkę. Najpierw poległ w meczu z Zagłębiem Lubin (0-3), potem nieoczekiwanie pokonał Pogoń Szczecin (2-0), by w poprzedniej kolejce zremisować z Koroną Kielce (1-1).

Już w drugiej minucie to Śląsk mógł objąć prowadzenie. Po indywidualnej akcji Johna Yeboaha piłka przeleciała wzdłuż bramki, ale nikt z zespołu gości nie zdołał wbić do bramki. Szybko do ataku ruszył jednak Widzew i przejął inicjatywę.