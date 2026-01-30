Pilny komunikat Ekstraklasy. Mecz definitywnie odwołany. Kuriozalna przyczyna
O godzinie 20:30 miał rozpocząć się drugi mecz 19. kolejki Ekstraklasy. Piłkarze Radomiaka Radom i Arki Gdynia nie pojawili się jednak na murawie. Spotkanie nie rozpoczęło się o czasie z powodu awarii oświetlenia. Usterka okazała się poważna. Decyzją arbitra mecz został odwołany. Ekstraklasa SA wystosowała oficjalny komunikat w tej sprawie.
"Z powodu awarii oświetlenia rozpoczęcie meczu Radomiak Radom - Arka Gdynia zostanie przesunięte. Godzinę rozpoczęcia podamy niezwłocznie po usunięciu usterki" - to treść komunikatu opublikowanego przez Ekstraklasę SA krótko po godz. 20:00.
Problem okazał się jednak dużo poważniejszy, niż pierwotnie sądzono. Po niespełna 30 minutach było już jasne, że tego dnia do rywalizacji o ligowe punkty w Radomiu nie dojdzie.
Mecz Radomiak - Arka odwołany. Awaria zasilania storpedowała drugi mecz 19. kolejki Ekstraklasy
"Decyzją sędziego spotkania mecz Radomiak Radom - Arka Gdynia został odwołany z powodu awarii oświetlenia. Nowy termin spotkania zostanie podany w późniejszym czasie" - czytamy w newralgicznym komunikacie.
O odwołaniu meczu zdecydował arbiter Jarosław Przybył z Kluczborka.
Zgromadzeni na obiekcie kibice byli totalnie zdezorientowani. Jupitery na chwilę rozbłysły, ale po chwili ponownie zgasły. Zapanowały egipskie ciemności, o grze w piłkę nie było mowy.
Niepokój na widowni wzbudził komunikat płynący z głośników: "Zagrożenie pożarowe, proszę opuścić obiekt". Nikt nie ruszył się jednak z miejsca. W zasięgu wzroku nie pojawił się ogień.
Na trybunach zjawiło się ok. 12 tys. kibiców. Parę minut po godzinie 21:00 stadion zaczął pustoszeć. Służby porządkowe nie odnotowały niepożądanych incydentów.
Pierwszy tegoroczny mecz Ekstraklasy odbył się zgodnie z planem. Zagłębie Lubin uległo GKS-owi Katowice 0:2. Relację z tego spotkania znajdziesz TUTAJ.