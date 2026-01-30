Pilny komunikat Ekstraklasy. Mecz definitywnie odwołany. Kuriozalna przyczyna

"Z powodu awarii oświetlenia rozpoczęcie meczu Radomiak Radom - Arka Gdynia zostanie przesunięte. Godzinę rozpoczęcia podamy niezwłocznie po usunięciu usterki" - to treść komunikatu opublikowanego przez Ekstraklasę SA krótko po godz. 20:00.

Problem okazał się jednak dużo poważniejszy, niż pierwotnie sądzono. Po niespełna 30 minutach było już jasne, że tego dnia do rywalizacji o ligowe punkty w Radomiu nie dojdzie.

Mecz Radomiak - Arka odwołany. Awaria zasilania storpedowała drugi mecz 19. kolejki Ekstraklasy

"Decyzją sędziego spotkania mecz Radomiak Radom - Arka Gdynia został odwołany z powodu awarii oświetlenia. Nowy termin spotkania zostanie podany w późniejszym czasie" - czytamy w newralgicznym komunikacie.

O odwołaniu meczu zdecydował arbiter Jarosław Przybył z Kluczborka.

Zgromadzeni na obiekcie kibice byli totalnie zdezorientowani. Jupitery na chwilę rozbłysły, ale po chwili ponownie zgasły. Zapanowały egipskie ciemności, o grze w piłkę nie było mowy.

Niepokój na widowni wzbudził komunikat płynący z głośników: "Zagrożenie pożarowe, proszę opuścić obiekt". Nikt nie ruszył się jednak z miejsca. W zasięgu wzroku nie pojawił się ogień.

Na trybunach zjawiło się ok. 12 tys. kibiców. Parę minut po godzinie 21:00 stadion zaczął pustoszeć. Służby porządkowe nie odnotowały niepożądanych incydentów.

Pierwszy tegoroczny mecz Ekstraklasy odbył się zgodnie z planem. Zagłębie Lubin uległo GKS-owi Katowice 0:2. Relację z tego spotkania znajdziesz TUTAJ.

Sędzia Jarosław Przybył zdecydował o odwołaniu meczu Radoniak - Arka JACEK PRONDZYŃSKI/FOTOPYK Newspix.pl

Awaria oświetlenia w Radomiu uniemożliwiła rozegranie drugiego meczu 19. kolejki Ekstraklasy Marcin Solarz/FotoPyk Newspix.pl

Kibice Radomiaka krótko przed odwołanym starciem z Arką Gdynia Igor Jakubowski Newspix.pl

