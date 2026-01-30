Partner merytoryczny: Eleven Sports

Pilny komunikat Ekstraklasy. Mecz definitywnie odwołany. Kuriozalna przyczyna

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Aktualizacja

O godzinie 20:30 miał rozpocząć się drugi mecz 19. kolejki Ekstraklasy. Piłkarze Radomiaka Radom i Arki Gdynia nie pojawili się jednak na murawie. Spotkanie nie rozpoczęło się o czasie z powodu awarii oświetlenia. Usterka okazała się poważna. Decyzją arbitra mecz został odwołany. Ekstraklasa SA wystosowała oficjalny komunikat w tej sprawie.

Oficjalna piłka meczowa Ekstraklasy ustawiona na niebieskim postumencie z logo PKO Bank Polski Ekstraklasa. Piłka ozdobiona kolorowymi wzorami, tło rozmyte i neutralne.
PKO EkstraklasaKONRAD SWIERAD/ARENA AKCJINewspix.pl

"Z powodu awarii oświetlenia rozpoczęcie meczu Radomiak Radom - Arka Gdynia zostanie przesunięte. Godzinę rozpoczęcia podamy niezwłocznie po usunięciu usterki" - to treść komunikatu opublikowanego przez Ekstraklasę SA krótko po godz. 20:00.

Problem okazał się jednak dużo poważniejszy, niż pierwotnie sądzono. Po niespełna 30 minutach było już jasne, że tego dnia do rywalizacji o ligowe punkty w Radomiu nie dojdzie.

Mecz Radomiak - Arka odwołany. Awaria zasilania storpedowała drugi mecz 19. kolejki Ekstraklasy

"Decyzją sędziego spotkania mecz Radomiak Radom - Arka Gdynia został odwołany z powodu awarii oświetlenia. Nowy termin spotkania zostanie podany w późniejszym czasie" - czytamy w newralgicznym komunikacie.

O odwołaniu meczu zdecydował arbiter Jarosław Przybył z Kluczborka.

Zgromadzeni na obiekcie kibice byli totalnie zdezorientowani. Jupitery na chwilę rozbłysły, ale po chwili ponownie zgasły. Zapanowały egipskie ciemności, o grze w piłkę nie było mowy.

    Niepokój na widowni wzbudził komunikat płynący z głośników: "Zagrożenie pożarowe, proszę opuścić obiekt". Nikt nie ruszył się jednak z miejsca. W zasięgu wzroku nie pojawił się ogień.

    Na trybunach zjawiło się ok. 12 tys. kibiców. Parę minut po godzinie 21:00 stadion zaczął pustoszeć. Służby porządkowe nie odnotowały niepożądanych incydentów.

    Pierwszy tegoroczny mecz Ekstraklasy odbył się zgodnie z planem. Zagłębie Lubin uległo GKS-owi Katowice 0:2. Relację z tego spotkania znajdziesz TUTAJ.

      Sędzia piłkarski w czarnym stroju biegnący po murawie stadionu podczas meczu, w tle niebieskie trybuny z rozmazanymi sylwetkami kibiców.
      Sędzia Jarosław Przybył zdecydował o odwołaniu meczu Radoniak - ArkaJACEK PRONDZYŃSKI/FOTOPYKNewspix.pl
      Stadion piłkarski po zmroku oświetlony delikatnym światłem z widocznymi pustymi trybunami oraz kilkoma osobami na murawie, nad areną ciemne niebo podkreślające atmosferę ciszy i oczekiwania.
      Awaria oświetlenia w Radomiu uniemożliwiła rozegranie drugiego meczu 19. kolejki Ekstraklasy Marcin Solarz/FotoPykNewspix.pl
      Tłum kibiców na stadionie z flagami, oświetlony intensywnym światłem rac i dymem, który nadaje scenie dramatyczny klimat. Na pierwszym planie sylwetki ludzi na tle gęstej mgły.
      Kibice Radomiaka krótko przed odwołanym starciem z Arką Gdynia Igor JakubowskiNewspix.pl
