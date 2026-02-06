Pilne wieści z Legii. Nagły zwrot dla Papszuna. Niespodziewane ogłoszenie

Debiut Marka Papszuna w Legii Warszawa nie przebiegł tak, jak życzyliby sobie tego kibice ze stolicy. Legioniści na własnym terenie przegrali z Koroną Kielce 1:2 i pozostali w strefie spadkowej. Sytuacja robi się więc coraz bardziej napięta i coraz głośniej mówi się o tym, że Legia jest realnie zagrożona spadkiem z Ekstraklasy, co byłoby wydarzeniem historycznym dla polskiej ligi. Jednak punktów do zdobycia jest jeszcze dużo.

Zespół z Warszawy zmaga się z wieloma problemami, ale jedną z kluczowych kwestii, która wpływa na obecną pozycji drużyny jest brak skuteczności napastników. Ani Mileta Rajović, ani Antonio Colak nie spełniają oczekiwań i sporadycznie wpisują się na listę strzelców. Duńczyk we wspomnianym meczu z Koroną nie wykorzystał rzutu karnego i znów zebrał masę krytyki od kibiców.

Wielki powrót w Legii coraz bliżej. Jean-Pierre Nsame zgłoszony do rozgrywek

Nie jest tajemnicą, że transfer skutecznego napastnika mógłby być dla Legii zbawieniem. Na to się jednak nie zanosi. Dla kibiców z Warszawy pojawiła się jednak nadzieja. Już na konferencji prasowej przed meczem z Arką Gdynia Papszun zapowiedział, że bliski powrotu do gry jest Jean-Pierre Nsame. "Jest do naszej dyspozycji i będziemy brali go pod uwagę przy wyborze kadry na mecz" - powiedział szkoleniowiec Legii.

I z formalnego punktu widzenia będzie możliwe, żeby napastnik zagrał z Arką. Jak poinformował Paweł Mogielnicki z portalu 90minut.pl, Nsame został zgłoszony do rozgrywek. "Jean-Pierre Nsame został właśnie zgłoszony przez Legię do rozgrywek Ekstraklasy" - napisał dziennikarz na portalu "X". Na razie nie jest jednak jasne, czy zawodnik faktycznie dostanie szansę.

Nsame we wrześniu doznał zerwania ścięgna Achillesa. Pierwotnie jego absencja miała wynosić nawet osiem miesięcy, a napastnik wrócił do treningów po zaledwie pięciu miesiącach. Powrót Kameruńczyka może być wielką nadzieją dla Legii, bo przed kontuzją napastnik strzelał bramki jak na zawołanie i był wiodącą postacią drużyny. Jeśli Nsame wróci do swojej wysokiej formy, zespół może na tym skorzystać w sposób znaczny.

