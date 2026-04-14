Pilne wieści przed meczem Lecha, jest oficjalny komunikat. A jednak, ogłosili

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Szokujące informacje w niedzielę pojawiły się w mediach. Otóż Motor Lublin przekazał, że ze względu na wątpliwą jakość murawy mecz z Lechem Poznań może zostać rozegrany na innym obiekcie. Taki komunikat spotkał się ze sporą krytyką - szczególnie ze strony kibiców. We wtorek sprawa została całkowicie zamknięta. Klub ponownie nadał oficjalny komunikat, a w nim wszystko zostało wyjaśnione.

Piłka nożna: Motor Lublin nadał oficjalny komunikat ws. meczu z Lechem
Powoli do końca zbliża się sezon 2025/2026 w PKO BP Ekstraklasie. Do rozegrania zostało już tylko sześć kolejek. Ze względu na niesamowity ścisk w tabeli bardzo ciekawie zapowiada się walka zarówno o mistrzostwo, jak i o utrzymanie. W samym środku zestawienia znajduje się Motor Lublin.

Klub nie przegrał meczu od połowy lutego i jest na najlepszej drodze, by się utrzymać. Co więcej, strata do pozycji gwarantującej grę w europejskich pucharach wynosi tylko cztery "oczka". Najbliższe dwa spotkania zespół Mateusza Stolarskiego rozegra na wyjeździe, a 2 maja zmierzy się na własnym stadionie z Lechem Poznań.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Wielkie wyzwanie przed Barcą. Oto decyzja Flicka. Wiadomo, co z Lewandowskim

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak

W niedzielę jednak rozegranie tego spotkania w Lublinie stanęło pod znakiem zapytania. Motor poinformował, że z powodu kiepskiego stanu murawy sprzedaż biletów zostaje przełożona na późniejszy termin. Do tego dodano, że w grę może wchodzić nawet zmiana obiektu.

Taki komunikat spotkał się ze sporym niezadowoleniem ze strony kibiców, a także wywołał poruszenie wśród dziennikarzy i ekspertów. Oczekiwano, że całe zamieszanie zostanie szybko wyjaśnione. I tak się stało.

Motor przekazał wieści. Sprawa oficjalnie wyjaśniona

Klub we wtorek 14 kwietnia przekazał, że odbyło się spotkanie z ekspertem w zakresie muraw stadionowych, po czym ogłoszono decyzję. Murawa na obiekcie zostanie wymieniona, a wszystkie koszty z tym związane zostaną rozliczone pomiędzy Motor oraz MOSiR Lublin. W ten sposób spotkanie z Lechem zostanie rozegrane bez większych przeszkód.

Zobacz również:

Kylian Mbappe i Vinicius Jr.
La Liga

Ciężkie działa wycelowane w Mbappe. Potknięcie Realu przelało czarę, bez litości

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski

- Strony uzgodniły, że klub sfinansuje wymianę całości murawy, a koszty z tym związane zostaną rozliczone w ramach aktualnie obowiązujących umów współpracy pomiędzy Motor Lublin, a MOSiR Lublin. Porozumienie podkreśla wzajemne zrozumienie i wspólną odpowiedzialność za infrastrukturę stadionu, która służy zarówno klubowi, jak i miastu. Przedmiotowe prace rozpoczną się w bieżącym tygodniu, a stadion będzie gotowy na rozegranie meczu Motor Lublin - Lech Poznań, który został zaplanowany na 2 maja 2026 roku - czytamy w komunikacie.

Najbliższy mecz Motor Lublin rozegra w piątek 17 kwietnia z GKS-em Katowice. Będzie to starcie w ramach 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 18:00.

Zobacz również:

Kadr z meczu Polska - Irlandia
Reprezentacja

Rollercoaster w Gdańsku. Fatalny błąd, później zepsuty karny. Pajor walczyła do końca

Igor Szarek
Igor Szarek
