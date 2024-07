Pilne wieści prosto z Gdańska. Nie żyje legenda Lechii

Lechia Gdańsk w tym roku zakończyła sezon spektakularnie, czyli powrotem po roku nieobecności do Ekstraklasy. Klub zakończył zmagania w I lidze na najwyższej pozycji i tym samym zapewnił sobie awans. Kibice mają się z czego cieszyć, tym bardziej, że pierwszy mecz Lechii po powrocie do Ekstraklasy już 19 lipca .

Nie żyje Andrzej Januszewski, były prezes Lechii Gdańsk

Andrzej Januszewski objął dyrekcyjny fotel w lutym 1983 roku i pozostał na nim do kwietnia 1984 roku. Była to jednak tylko krótka przerwa - do prezesowania wrócił jeszcze w marcu 1985 roku, ale na zaledwie parę dni, by potem oddać przewodnictwo pięcioosobowemu prezydium w składzie: Andrzej Gałek, Adam Nagler, Jerzy Widuliński, Kazimierz Żabczyński, Jerzy Klockowski.