PiłkDokończenie ligi z 1939 roku. Wyjątkowy turniej w Warszawie

W przededniu Święta Niepodległości i w roku 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej na stadionie Polonii Warszawa młodzi piłkarze klubów, uczestniczących w rozgrywkach ligowych w 1939 roku rozegrają Turniej Niepodległości o Puchar PGE.

Ruch Chorzów, Wisła Kraków, Pogoń Lwów, AKS Chorzów, Warta Poznań, Cracovia, Polonia Warszawa, Garbarnia Kraków, Warszawianka, Union-Touring Łódź - taka była kolejność rozgrywek ligowych w sierpniu 1939 roku. Z powodu wybuchu wojny rozgrywek nie dokończono.

- Zawodnicy sportowe trykoty zamienili w mundury - mówi w filmie reklamującym warszawski turniej Radosław Majdan, wychowanek Pogoni Szczecin, ale były piłkarz Wisły Kraków i Polonii Warszawa. - Wracamy do tamtych dni, aby uczcić pamięć wspaniałych sportowców - obrońców Polski - i cieszyć się niepodległością - dodaje Wojciech Grzyb, były zawodnik m.in. Ruchu Chorzów.

W Turnieju Niepodległości weźmie udział 350 młodych piłkarzy z dwóch roczników 2008 i młodszych 2010 i młodszych. Reprezentować będą 10 klubów, osiem, które grały w lidze w 1939 roku. Wśród nich pojawi się także Pogoń Lwów. Nieistniejącą Warszawiankę (sekcja piłkarska została zlikwidowana w 1975 roku) oraz Union Tourning Łódź zastąpią: Lechia Gdańsk i Pogoń Kraków. - Lechia, ponieważ wywodzi się z Lechii Lwów, a Pogoń Kraków to kolejne nawiązanie do Pogoni Lwów - tłumaczy Mariusz Czaja, prezes, organizującego turniej, Stowarzyszenie Krzewienia Patriotyzmu Sportowego "Niezwyciężeni".

Jak na turniej młodzieżowy zawody mają wyjątkową oprawę. Już we wrześniu w Internecie pojawił się filmik promujący, w którym wzięli udział: Maciej Żurawski (wychowanek Warty Poznań, a potem piłkarz Wisły Kraków), Radosław Majdan (ex- Polonia Warszawa), Wojciech Grzyb (ex-Ruch Chorzów), Marcin Cabaj (ex-Cracovia, Garbarnia Kraków). - Nie mieliśmy problemu, by namówić tych piłkarzy do naszej akcji, większy kłopot stanowiły koszulki retro, w które ubrane były dzieci biorące udział w materiale. Czasami musieliśmy je wyciągać wprost z gabloty - opowiada Czaja. Każda drużyna, która bierze udział w turnieju nie musi opłacać wpisowego, co więcej młodzi piłkarze mają zagwarantowane nocleg, wyżywienie i... nagrody. Kibice Ruchu Chorzów, gdy dowiedzieli się, że ich drużyny wystartują w Warszawie, ale nie mają odpowiednich strojów w ostatniej chwili zrzucili się na koszulki. - Idea tego turnieju bardzo spodobała się i kibicom i sponsorom - przyznał Czaja.

Turniej odbędzie się w sobotę 9 listopada na stadionie Polonii Warszawa w godzinach 8.30 - 18.30. W trakcie odbędzie się szereg imprez towarzyszących. Wstęp wolny. Organizatorem jest Stowarzyszenie Krzewienia Patriotyzmu Sportowego "Niezwyciężeni".

Olgierd Kwiatkowski