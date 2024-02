Potwierdzamy, że od wczoraj (czwartek, 15 lutego) występuje dwumiesięczne opóźnienie w wypłatach dla piłkarzy. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale niestety nie otrzymaliśmy na czas pieniędzy z KAA Gent za transfer Daisuke Yokoty. Zgodnie z umową, do wczoraj klub z Belgii miał zapłacić nam pierwszą transzę, czyli połowę ustalone kwoty. Jak tylko dotrą te pieniądze, to będziemy w stanie w bardzo szybkim tempie uregulować zaległości względem zawodników. Celem tego transferu było m.in. zapobiegnięcie kolejnym podobnym sytuacjom

Jan Urban uspokaja nastroje wokół Górnika. Szkoleniowiec spokojny o przyszłość

- Powiem tak: dla mnie nie jest to nie wiadomo jaki problem - w sensie, że piłkarze nie dostają pieniędzy w tym momencie i będą musieli na nie czekać nie wiadomo ile. Jestem pewny, że to się wkrótce rozwiąże, bo jest skąd wziąć. Ale nie ulega wątpliwości, że zawodnicy ich nie dostali, mają prawo być niezadowoleni i chcieli to zamanifestować - skomentował kontrowersyjną sytuację.

Roman Kołtoń nie zostawił suchej nitki na działaczach Górnika. Jest zszokowany problemami klubu

Zarządzanie Górnikiem Zabrze to jest patologia. Miasto chce ciągle kierować tym klubem i obsadzać pewne stanowisko. A jak ma z tym problem, to tego nie robimy. To jest chore, że nie ma prezesa i dyrektora sportowego

- Jak Lukas oprowadzał mnie po terenach do treningu dla młodzieży, to nie miałem wrażenia, że znalazłem się w PRL-u. Wtedy jednak boiska były bardziej zadbane. Jak to zobaczyłem, to poczułem się jak w horrorze - 30 lat nikogo nie było i wszystko się rozsypało - dodał wyraźnie wzburzony.