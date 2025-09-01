Po emocjonującym i zaciętym dwumeczu przeciwko Hibernian (5:4) na ostatnim etapie eliminacji Ligi Konferencji Legia Warszawa wróciła do rzeczywistości. W niedzielę drużyna Edwarda Iordanescu przyjechała do Krakowa na stracie z zespołem Luki Elsnera w siódmej serii gier Ekstraklasy.

Goście zaczęli naprawdę obiecująco, jednak później to "Pasy" przejęły inicjatywę. Cracovia zadała łącznie dwa ciosy. To wystarczyło, aby na własnym stadionie pokonać odwiecznego rywala 2:1 i zgarnąć komplet punktów. Do siatki Legii trafiali Filip Stojilković oraz Mauro Perković.

Polsat Sport Polsat Sport

Legia przegrała i się zaczęło. Nie obyło się bez interwencji ochrony

Jeszcze przed pierwszym gwizdkiem atmosfera na stadionie im. Józefa Piłsudskiego była napięta. Setki funkcjonariuszy policji dbało, aby kibicie bezpiecznie mogli zasiąść na trybunach. Spodziewano się, że w najgorszym przypadku może dojść do sprzeczek, przepychanek czy nawet rękoczynów.

Na przestrzeni całego spotkania fani obu ekip wymieniali się jedynie "uprzejmościami" wyrażanymi przy pomocy wulgarnych przyśpiewek. Dopiero wtedy, kiedy sędzia zagwizdał po raz ostatni, dynamit wybuchł.

Rozwścieczeni po porażce piłkarze Legii Warszawa podeszli pod sektor, na którym znajdowali się kibice Cracovii. Jak można się domyślić, ich wizyta nie była dyplomatyczna. W pierwszym rzędzie stali m.in. Artur Jędrzejczyk, Gabriel Kobylak. Steve Kapuadi, Petar Stojanović, który zaczął przepychać się z ochroniarzem, co doskonale widać na jednym z materiałów wideo w mediach społecznościowych.

Rozwiń

Do grupy zawodników "Wojskowych" dołączył Rafał Augustyniak. Piłkarze Edwarda Iordanescu ewidentnie prowokowali sympatyków "Pasów", którzy jednocześnie także nie byli bez winy. Obie strony robiły wszystko, aby jeszcze bardziej zaostrzyć całą sytuację. Nagle kilku kibiców Cracovii energicznie ruszyło w stronę piłkarzy Legii z zaciśniętymi pięściami.

Ci ostentacyjnie zachęcali ich, aby wdarli się na murawę. Wspomniany Augustyniak przeskoczył nawet przez bandy reklamowe. Na szczęście finalnie nie doszło do żadnej bójki, jednak ta przez dobrych kilkadziesiąt sekund wisiała na włosku. Na koniec do akcji wkroczył Mateusz Dróżdż. Prezes Cracovii zeskoczył z trybun, po czym dosłownie przegonił odchodzących już piłkarzy i członków sztabu Legii Warszawa.

Legia Warszawa - Hibernian Foto Olimpik AFP

Edward Iordanescu - trener Legii Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Cracovia WOJCIECH MATUSIK / POLSKAPRESS East News