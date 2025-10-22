Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piłkarze Legii pobici po meczu. To była głośna sprawa, skandal na cały świat

Oprac.: Wojciech Kulak

Nie kończy się kryzys Legii Warszawa, która od kilku dobrych lat nie potrafi zdobyć tytułu mistrza Polski. Także w obecnie trwającym sezonie zaczyna robić się nerwowo, wobec czego bliski odejścia z klubu jest Edward Iordanescu. Nic jednak nie przebije scen z końcówki 2021 roku. Wówczas nie wytrzymali kibole. Podczas podróży powrotnej do stolicy wtargnęli oni do autokaru z piłkarzami i zaatakowali ich fizycznie. O sprawie huczał niemal cały piłkarski świat.

Grudzień 2021 to jeden z najczarniejszych dni dla Legii w XXI wieku. Na zdjęciu Luquinhas, w prostokącie artykuł agencji Associated PressSEFA KARACAN / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFPAFP

Presja w Warszawie co roku jest ogromna. Wystarczy spojrzeć tylko na listę trenerów. Zwłaszcza w ostatnich latach dochodziło do sporych zmian i końca takiego stanu rzeczy nie widać. Obecnie na włosku wisi posada Edwarda Iordanescu. Rumun choć stara się wyciągnąć "Wojskowych" z kryzysu, to nie udaje mu się ta sztuka. Swoje trzy grosze dokładają do tego wszystkiego kibice, którzy demonstrują niezadowolenie. Niestety już raz przekroczyli oni granicę. Skandal wydarzył się całkiem niedawno, bo w grudniu 2021 roku.

Punktem zapalnym była wtedy wyjazdowa porażka CWKS z Wisłą Płock. Nie skończyło się tylko na pogawędce motywacyjnej pod sektorem gości. Agresywni fani wzięli sprawy w swoje ręce i to dosłownie. Kilka godzin po meczu kraj obiegły szokujące informacje związane z atakiem na klubowy autobus. "Wściekli fani mieli wymierzyć zawodnikom "sprawiedliwość". W krótkiej potyczce miało ucierpieć przynajmniej dwóch legionistów: Mahir Emreli i Luquinhas. Jeszcze w niedzielę "Super Express" poinformował o trzecim poszkodowanym: Rafaelu Lopesie" - meldował Sebastian Staszewski na łamach Interia Sport.

Prosto z autobusu do... lekarza. Po tej napaści potrzebowali przerwy

Poszkodowani zawodnicy ucierpieli dosyć mocno. "Lekarz polskiego klubu poradził Mahirowi Emreliemu, aby kolejne dwa dni spędził w łóżku. Ma też unikać ciężkich ćwiczeń" - pisał na gorąco między innymi portal "azerisport.com". "Nigdy nie wybaczę tego, co zrobili mojemu mężowi" - to z kolei wpis żony Luquinhasa, który na chwilę pojawił się na Twitterze, po czym zniknął z internetu. Portal "gol24.pl" zdążył jednak zacytować kobietę zanim ta zdecydowała się na usunięcie wspomnianych wyżej słów.

Jakby było wtedy mało dramatów, z pierwszą drużyną pożegnał się trener, Marek Gołębiewski. Za decyzją prawdopodobnie nie stał jednak atak, lecz wcześniejsza zła seria drużyny. Nie zmienia to faktu, że o skandalu huczały media na całym świecie. Informacja pojawiła się nawet w cenionej agencji Associated Press. "Klub traktuje incydent bardzo poważnie i podejmuje kroki, aby go dokładnie wyjaśnić" - brzmiał fragment artykułu, w którym zacytowano stanowisko Legii. Czy nerwy coś dały? Absolutnie nic. Po raz ostatni w Warszawie puchar za triumf w PKO BP Ekstraklasie wznoszono w czerwcu 2021.

Zła seria trwa do dziś. Ale na szczęście już nikt nie przekracza granicy aż tak bardzo jak prawie cztery lata temu.

