Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek podczas podróży powrotnej Pogoni do Szczecina. "Portowcy" pokonali na wyjeździe Stal Mielec 2:1, a po spotkaniu ruszyli trasą S3 z powrotem do swojego miasta. W trakcie jazdy doszło do zderzenia klubowego autokaru z samochodem osobowym. Rzecznik Pogoni poinformował o szczegółach, a także o stanie zdrowia piłkarzy, członków sztabu i wszystkich uczestników wypadku.