Jakub Kosecki zdenerwowany. Narzeka na poziom meczu PKO Ekstraklasy

Fatalną opinię o tym meczu ma Kosecki. W mediach społecznościowych wyraził swoje zdenerwowanie poziomem, na jakim było rozgrywane to spotkanie.

"Przepraszam, jeśli grając w polskiej ekstraklasie, kibice i widzowie musieli to oglądać i męczyć się tak, jak ja się męczyłem, oglądając to widowisko, które się zakończyło kilka chwil temu. Ludzie biegający po boisku, bo ciężko mówić o graniu w piłkę, powinni się porządnie zastanowić, a ludzie odpowiadający za transfery, odpocząć gdzieś na Karaibach! Ja już nie dojeżdżałem, więc odpuściłem i polecam to niektórym piłkarzom" - napisał Kosecki, na Instagramie.