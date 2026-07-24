Piłkarz uciekł z klubu? Zarządzono blokadę. Wieczysta ma poważny problem

Zaszczyt zainaugurowania sezonu 2026/27 przypadł w udziale Radomiakowi Radom i Wieczystej Kraków (relacja live TUTAJ). Dla ekipy spod Wawelu to absolutny debiut w krajowej elicie. Do gry nie mogła jednak przystąpić z kompletem zawodników.

Jak się okazało, w meczowej kadrze nie znalazł się Christopher Lungoyi. To były reprezentant szwajcarskiej młodzieżówki. Nominalny pomocnik - może grać na skrzydle lub w środku pola.

Wieczysta czeka na certyfikat Lungoyia. Turcy blokują finalizację transferu. Pat tuż przed debiutem

26-latek trafił do Wieczystej w ostatnich dniach czerwca. Podpisał dwuletni kontrakt z opcją prolongaty o kolejny rok. Dołączył do drużyny podczas zgrupowania w Austrii i nie potrzebował wiele czasu na aklimatyzację w nowym otoczeniu.

Wydawało się, że jego dwuletnia przygoda z tureckim Gaziantep FK to definitywnie zamknięty rozdział. Szybko okazało się jednak, że transfer budzi poważne wątpliwości formalne.

"W czasie, gdy prowadzimy obecnie negocjacje transferowe z wieloma europejskimi klubami w sprawie transferu tego zawodnika, nakłonienie go do podpisania umowy z innym klubem stanowi poważne naruszenie praw kontraktowych wynikających z przepisów FIFA oraz decyzji Sportowego Sądu Arbitrażowego Arbitrażowego w Lozannie" - to fragment oświadczenia tureckiego klubu opublikowanego w pierwszych dniach lipca.

Minęły trzy tygodnie i... pat trwa w najlepsze. Jak informuje Żelisław Żyżyński z Canal+ Sport, Lungoyia zabrakło w meczowej kadrze Wieczystej, ponieważ do Polski wciąż nie dotarł z Turcji stosowny certyfikat.

Gaziantep FK, dbając o swoje interesy, zakłada w ten sposób skuteczną blokadę na teoretycznie sfinalizowany transfer. Zarzuca zawodnikowi jednostronne rozwiązanie kontraktu bez uzasadnionej przyczyny i samowolną emigrację. Nie zanosi się na szybki finał tej sprawy.

W poprzednim sezonie Lungoyi rozegrał dla tureckiego klubu w sumie 33 spotkania, zdobył pięć bramek i zaliczył trzy asysty. Ma za sobą szlify w szkółce FC Porto i grę w rezerwach Juventusu Turyn. W rozpoczętym sezonie miał być jednym z filarów wyjściowej jedenastki Wieczystej.

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W ofensywnej akcji Christopher Lungoyi Marcin Golba AFP

Christopher Lungoyi Marcin Golba AFP





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