Jerzy Napieraj jest jednym z objawieniem początku sezonu Ekstraklasy. 21-letni defensor nieoczekiwanie otrzymał szansę debiutu w pierwszym zespole Rakowa Częstochowa w przegranym 1:2 ligowym meczu z Wisłą Płock. Kilka dni później zagrał cały mecz z Vallettą w eliminacjach Ligi Konferencji.

Nowicjusz na boiskach Ekstraklasy w rozmowie z "Weszło" zdradził, jak wyglądało jego życie jeszcze rok temu. Napieraj wyznał, że za czasów gry w Skrze Częstochowa musiał dorabiać sobie jako kierowca taksówki. Sytuacja finansowa drużyny występującej wówczas w trzeciej lidze była wręcz opłakana, a klub nie był w stanie zagwarantować regularnych wypłat na takim poziomie, by piłkarz nie musiał szukać dodatkowych form zarobku.

- Nie ukrywam, pieniądze nie były duże. Zatrudniliśmy się z przyjacielem na Bolcie, przez parę miesięcy rozwoziliśmy klientów po Częstochowie. Chciałem po prostu odciążyć rodziców finansowo. Chcę im podziękować, że pomagali mi w trudniejszych momentach - wyznał piłkarz w rozmowie z "Weszło".

- Po treningach, od 18 do 24, po prostu wsiadałem w taksówkę. Praca była na tyle elastyczna, że nikt nie narzucał mi godzin z góry, kiedy chciałem, to jeździłem - dodał Jerzy Napieraj.

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Napieraj nieoczekiwanie dostał szansę w Rakowie. Teraz powalczy o awans do Ligi Konferencji

Pochodzący z Wielunia zawodnik w młodym wieku trafił do akademii Rakowa Częstochowa. Przełomowym dla jego kariery miał być sezon 2023/24, gdy Napieraj po raz pierwszy został wcielony do kadry pierwszego zespołu i zgłoszony do rozgrywek w Europie.

O debiut w pierwszym zespole było trudno, młody defensor ogrywał się w rezerwach. Jego karierę mocno zastopowała koszmarna kontuzja, która dla polskich piłkarzy jest prawdziwym przekleństwem - zerwane więzadło krzyżowe w kolanie.

Poprzedni sezon Napieraj rozpoczął w Skrze Częstochowa, w której spędził pół roku. Defensor był jednym z zawodników Rakowa skierowanym do będącej na organizacyjnym dnie Skry. Ta przygoda trwała ostatecznie tylko pół roku, a Napieraj wrócił do rezerw "Medalików".

Sam zawodnik nie ukrywa, że spodziewał się rychłego debiutu w Ekstraklasie. - Wiedziałem, że jest tylko trzech obrońców plus ja. Zdawałem sobie szansę, że szansa może nadejść, ale nie sądziłem, że tak szybko - powiedział Napieraj dla "Weszło". Ta okazja nadarzyła się, gdy na inaugurację sezonu boisko z powodu urazu już w 22. minucie opuścił Stratos Svarnas.

Przed Rakowem z Jerzym Napierajem w składzie kolejny test w europejskich pucharach. Częstochowianie w czwartek o godz. 19:00 podejmą na swoim stadionie szwedzkie Hammarby. Relacja tekstowa z tego meczu dostępna w Interii. Jeżeli Raków pokona w dwumeczu Szwedów to w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zagra z Hajdukiem Split lub Żalgirisem Wilno.



