Piłkarz Legii zaatakowany. Kibice wzięli sprawy w swoje ręce. Już nie wytrzymali

Obecna sytuacja Legii Warszawa jest wręcz dramatyczna. Stołeczna drużyna jest przedostatnią ekipą w ligowej tabeli, z dorobkiem zaledwie 19 punktów w 18 meczach. Legii nie pomagają ściągnięte latem "gwiazdy", które jeszcze kilka miesięcy temu mogły wydawać się wzmocnieniem.

Jednym z grona takich zawodników jest Mileta Rajović, który za kwotę 3 mln euro przyszedł do Legii z Watford. Duńczyk znalazł się na językach kibiców z całej Polski, kiedy w ostatnim starciu z Piastem nie tylko zmarnował "setkę" w sytuacji sam na sam, ale nawet nie trafił w bramkę. To przelało czarę goryczy.

Rajović, który i tak nie zachwycał w ataku, zdobywając do tej pory zaledwie 6 bramek w 27 meczach we wszystkich rozgrywkach, zablokował możliwość dodawania komentarzy pod jego zdjęciami na Instagramie, ale kibice i tak znaleźli sposób, aby dać mu do zrozumienia, co o nim myślą.

Kibice Legii znaleźli sposób, żeby zaatakować piłkarza. Koszmar, już nie wytrzymali

Jeden z postów w mediach społecznościowych Rajovicia jest współtworzony przed Duńczyka i oficjalne konto stołecznej drużyny, co umożliwia internautom zamieszczanie komentarzy pod zdjęciem. A ci szybko z tego skorzystali.

"Najgorszy zawodnik, który kiedykolwiek zakładał koszulkę Legii", "Drewno roku, ekstraklasa w szoku", "Won z Legii, śmieciu", czy "Ty jesteś upośledzony!!! Nie jesteś warty nawet 1zl!!!" - to tylko niektóre, te bardziej kulturalne komentarze, jakie pojawiły się pod zdjęciem Duńczyka. Pozostałe nie nadają się do cytowania.

Najgorzej wygląda statystyka Rajovicia w rozgrywkach ligowych. Tutaj Duńczyk wpisał się na listę strzelców tylko 3-krotnie, występując w aż 17 meczach. Jego ostatnie trafienie w Ekstraklasie miało miejsce pod koniec września, w wygranym meczu z Pogonią Szczecin.

Sytuację napastnika mogła nieco poprawić bramka w ostatnim meczu Ligi Konferencji z Noah (Legia przegrała 1:2), jednak pudło w starciu z Piastem, a dodatkowo fatalna sytuacja Legii w lidze sprawiają, że kibice znów krytykują nieskutecznego zawodnika.

