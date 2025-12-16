Partner merytoryczny: Eleven Sports

Piłkarz Legii zaatakowany. Kibice wzięli sprawy w swoje ręce. Już nie wytrzymali

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Mileta Rajović nie może zaliczać swojego pobytu w Legii Warszawa do udanych. Duński napastnik zawodzi - podobnie, jak jego koledzy z drużyny - a kolejne zmarnowane okazje sprawiają, że kibice "Wojskowych" mają go już dość. Po porażce z Piastem przy Łazienkowskiej wzięli sprawy w swoje ręce i znaleźli sposób, aby zaatakować Rajovicia.

Piłkarz Legii Warszawa w białym stroju sportowym wykrzykuje i okazuje emocje podczas meczu piłkarskiego. W tle widoczny zawodnik drużyny przeciwnej oraz okrągłe powiększenie pokazujące tłum kibiców trzymających zielono-białe szaliki i transparenty na t...
Mileta Rajović i kibice Legii WarszawaIgor Jakubowski / Arena Akcji/NEWSPIX.PL, MACIEJ GRONAU/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Obecna sytuacja Legii Warszawa jest wręcz dramatyczna. Stołeczna drużyna jest przedostatnią ekipą w ligowej tabeli, z dorobkiem zaledwie 19 punktów w 18 meczach. Legii nie pomagają ściągnięte latem "gwiazdy", które jeszcze kilka miesięcy temu mogły wydawać się wzmocnieniem.

Jednym z grona takich zawodników jest Mileta Rajović, który za kwotę 3 mln euro przyszedł do Legii z Watford. Duńczyk znalazł się na językach kibiców z całej Polski, kiedy w ostatnim starciu z Piastem nie tylko zmarnował "setkę" w sytuacji sam na sam, ale nawet nie trafił w bramkę. To przelało czarę goryczy.

Rajović, który i tak nie zachwycał w ataku, zdobywając do tej pory zaledwie 6 bramek w 27 meczach we wszystkich rozgrywkach, zablokował możliwość dodawania komentarzy pod jego zdjęciami na Instagramie, ale kibice i tak znaleźli sposób, aby dać mu do zrozumienia, co o nim myślą. 

Śląsk Wrocław - Energa Czarni Słupsk. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Kibice Legii znaleźli sposób, żeby zaatakować piłkarza. Koszmar, już nie wytrzymali

Jeden z postów w mediach społecznościowych Rajovicia jest współtworzony przed Duńczyka i oficjalne konto stołecznej drużyny, co umożliwia internautom zamieszczanie komentarzy pod zdjęciem. A ci szybko z tego skorzystali.

"Najgorszy zawodnik, który kiedykolwiek zakładał koszulkę Legii", "Drewno roku, ekstraklasa w szoku", "Won z Legii, śmieciu", czy "Ty jesteś upośledzony!!! Nie jesteś warty nawet 1zl!!!" - to tylko niektóre, te bardziej kulturalne komentarze, jakie pojawiły się pod zdjęciem Duńczyka. Pozostałe nie nadają się do cytowania.

Najgorzej wygląda statystyka Rajovicia w rozgrywkach ligowych. Tutaj Duńczyk wpisał się na listę strzelców tylko 3-krotnie, występując w aż 17 meczach. Jego ostatnie trafienie w Ekstraklasie miało miejsce pod koniec września, w wygranym meczu z Pogonią Szczecin.

Sytuację napastnika mogła nieco poprawić bramka w ostatnim meczu Ligi Konferencji z Noah (Legia przegrała 1:2), jednak pudło w starciu z Piastem, a dodatkowo fatalna sytuacja Legii w lidze sprawiają, że kibice znów krytykują nieskutecznego zawodnika.

Zobacz również:

Zbigniew Boniek ma propozycję dla Dariusza Mioduskiego
Ekstraklasa

Boniek już nie kryje ws. Legii. Padł temat rezygnacji, to byłaby rewolucja

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Piłkarz w biało-zielonym stroju całuje herb swojej drużyny na koszulce, wyrażając emocje i przywiązanie do klubu, tło jest rozmyte, stadionowe.
Legia WarszawaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Piłkarze Legii Warszawa zagrają niebawem towarzysko z CFR Cluj
Piłkarze Legii Warszawa zagrają niebawem towarzysko z CFR ClujGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Grupa czterech osób na trybunach, dwaj mężczyźni na pierwszym planie ubrani elegancko, jeden z nich z identyfikatorem na szyi, w tle dwie osoby obserwujące wydarzenie.
Michał Żewłakow i Dariusz MioduskiSebastian Frej/REPORTEREast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja