Piłkarz Lecha o swoim słynnym wywiadzie: wyjaśnienie z trenerem trwało sekundę

Przemysław Langier (Interia Sport): Czego wy się najedliście w ostatnich tygodniach, że po tak złym starcie rundy, z dnia na dzień nastąpił odwrót o 180 stopni?

Bartosz Mrozek (bramkarz Lecha Poznań): - Ktoś by powiedział, że po prostu przeskoczyło w głowie. Ale tak na poważnie, to byliśmy bardzo rozczarowani tym, jak weszliśmy w rundę. To tak naprawdę trwało tylko tydzień, bo był zaległy mecz i ten cykl z graniem co trzy dni zaczął się u nas od razu. Frustracja była wyraźna. A czym się najedliśmy? Diety raczej nie zmieniliśmy…

To co się stało? Bo zawsze coś jest efektem czegoś. Trenerzy często mówią o procesie, czyli zmianie krok po kroku. U was po porażce w Gliwicach było pstryknięcie palcami i jest inny zespół.

- Mimo wszystko bym rozdzielił mecze z Lechią i Piastem. O ile to pierwsze faktycznie było słabe, o tyle drugie… czy ja wiem? Przegraliśmy, ale tam było sporo sytuacji, które mogły doprowadzić do tego, by termin naszej przemiany datować wcześniej. W Gliwicach zagraliśmy bardzo dobry mecz. Natomiast gdybym miał powiedzieć, co się stało, że przeszliśmy odmianę, postawiłbym na cierpliwość. Tyle że ja wciąż nie uważam, że to jest już czas, by być zadowolonym. Teraz możemy opowiadać, że jest super, a - nie daj Boże - zaraz przyjdą jakieś porażki i w maju nikt nie będzie pamiętał, że trzy miesiące wcześniej wyglądało to dobrze.

Jednocześnie nie da się ukryć, że aktualnie rośniecie właściwie w każdej formacji. Dotyczy to też bramkarza, bo odnoszę wrażenie, że wskakujesz na swój poziom sprzed roku. O ile piłkarz z pola może się poprawić przez lepsze przygotowanie fizyczne, czy lepiej dobraną taktykę do jego atutów, o tyle jak uzasadnić taki wzrost formy u bramkarza?

- Wszystko jest kwestią perspektywy. Słyszałem te głosy, że poprzednia runda w moim wykonaniu nie była taka, jaka by ludzie chcieli. Trochę tego nie rozumiałem, bo - jak mam być szczery - uważam, że ona była dobra. Jeśli spojrzymy na pojedyncze mecze, to OK, zdarzały mi się błędy, ale biorąc pod uwagę całościowy przekrój, to miałem kilka spotkań, które były - hmm… - wyróżniające. Nie czuję, bym cokolwiek zmienił w swojej pracy od jesieni. I nawet nie mówię o samym treningu, tylko o całym harmonogramie, który jest identyczny - tak samo wygląda plan treningów motorycznych, tych na boisku, czy regeneracji.

Bartosz Mrozek o wywiadzie w przerwie meczu z Piastem

Skoro mówiliśmy o meczu w Gliwicach, muszę Cię spytać o Twój wywiad w przerwie. Ten, w którym powiedziałeś, że sam nie wiesz, jakie masz zadania. Urosły wokół tego mocne teorie.

- Wiem, zupełnie niepotrzebnie. Historia była taka, że ja bardzo nie lubię tych wywiadów. Nie ze względu na niewłaściwe pytania, czy personalnie przez dziennikarzy, tylko gdy schodzę do szatni, to głową wciąż jestem na boisku. Jak mam być szczery - w tym momencie mam w niej pustkę, o cokolwiek zapytasz. Wtedy zabrzmiało to źle, ale ja naprawdę nie chciałem powiedzieć niczego złego na trenera. Po prostu źle dobrałem słowa i źle zostały zinterpretowane. Bezpośrednio po wywiadzie byłem przekonany, że powiedziałem kompletnie neutralne słowa, bo nie czułem potrzeby mówić ani w jedną, ani w drugą stronę. A później okazało się, że zrobił się duży szum. Nie chciałem tego.

Trener jakoś zareagował?

- Rozmawiałem z nim, ale to było z mojej inicjatywy. Chciałem zapytać, jak on odebrał tę sytuację, ale usłyszałem, że on mnie dobrze zna i wie, jakim jestem człowiekiem. Wyjaśnianie tej sytuacji trwało może sekundę. Ulżyło mi, bo nigdy nawet przez myśl by mi nie przeszło, bym mógł zrobić coś przeciwko niemu. Jestem totalnie po jego stronie i zawsze będę robił to, co mi każe. Cała afera wzięła się jedynie z niefortunnego dobrania słów.

Ostatnio Karol Klimczak w wywiadzie u Tomka Ćwiąkały powiedział, że w klubie ani przez moment nie było jesienią myśli, by zwolnić Nielsa Frederiksena. A wewnątrz drużyny czuliście, że coś może wisieć w powietrzu?

- W ogóle. Nawet przez chwilę nie przeszła mi myśl, że trener Niels może zostać zwolniony. Zresztą ja tak miałem przy każdym tak trenerze, z którym pracowałem. Wydaje mi się, że tylko dwa razy zdarzyło się, bym miał zmianę trenera w trakcie sezonu. I w żadnym z tych przypadków nie zakładałem, że do tego dojdzie.

Ale sam trener bywał nerwowy na konferencjach, używał nawet angielskiego słowa na "f". A jaką w tym trudniejszym okresie miał twarz w szatni?

- Pewnie sam bym się tak zachowywał na konferencjach, gdybym chodził na nie co trzy dni i dostawał ciągle podobne pytania (śmiech). W szatni trener jest raczej chłodny - to zresztą widać. Ale na pewno nie powiedziałbym, że inny w zależności od wyniku meczu. Mam wręcz wrażenie, że widziałem u niego tę samą twarz po wygraniu mistrzostwa i po jakimś złym meczu.

Czyli jak w memie, na którym jest dziewięć takich samych twarzy i pytanie: którym Nielsem Frederiksenem jesteś dzisiaj.

Dokładnie. Dla mimiki trenera wynik nie ma większego znaczenia. Różnica jest w słowach, bo wiadomo, że używa innych po zwycięstwach i po porażkach. Ale jeżeli chodzi o całokształt pracy, całokształt tego, co robimy, to nie ma jakiejś sinusoidy i odbijania się od ściany do ściany, że dziś jesteśmy dla niego mistrzami świata, a jutro tymi najgorszymi. Cały czas idziemy tym samym rytmem i to widać po postawie trenera. Cały czas mamy jedną linię i to jest mega budujące. Pozytywnie wpływa na przykład na pewność siebie u zawodników.

Niels Frederiksen: Przygotowanie mojej drużyny było cięższe, niż zwykle. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Mecz, po którym była cisza

Z mojej perspektywy ten najnowszy Lech - z ostatnich trzech meczów - nauczył się czegoś w rodzaju pozytywnego pragmatyzmu, nie podchodził do meczów tak naiwnie, jak choćby do starcia z Lechią. A jak to wyglądało z perspektywy piłkarza, który widzi przed sobą całe boisko?

- Chyba trochę muszę się zgodzić, tyle że nie nazwałbym tego pragmatyzmem, a doświadczeniem. Nauczyliśmy się czasami cofnąć i poczekać, co zrobi rywal. Dobrze, że przynosi to efekty.

Co było dla Ciebie najtrudniejszym momentem w tym sezonie?

- Gibraltar (Lech przegrał z Lincoln Red Imps 1:2 - przyp. red.). Po tym meczu w szatni była kompletna cisza. Nie dało się powiedzieć niczego, co byłoby usprawiedliwieniem. Były głosy, że nie trzeba było robić tylu zmian w jedenastce, tyle że… to bez znaczenia. I tak nie można było tak zagrać. Następnego dnia wstałem z dużym kacem moralnym, co bardzo rzadko mi się zdarza. Poczucie, że daliśmy d*py było ogromne.

Po takim meczu pojawia się zwątpienie w samego siebie?

- Mogę mówić tylko za siebie i u mnie tego akurat nie było. Mam już trochę lat i nauczyłem się, jak ze sobą funkcjonować w trudnych chwilach. Kac był, natomiast uczucie, że jestem fatalny - nie. Ale ja go nigdy nie mam i działa to w obie strony. Gdy zagram dobry mecz, to nigdy nie powiem, że jestem za**bisty. Bo nie jestem. Przed wywiadem rozmawialiśmy chwilę o moim tacie - to cecha, którą właśnie on we mnie zakorzenił. Powtarzał, że głupi błąd nie sprawia, że się nie nadaję, a najlepsza interwencja nie robi ze mnie kogoś lepszego, niż jestem. "Głowa do lodówki i niech tam chwilę posiedzi" - mówił mi.

Co do głowy… Jest takie wyświechtane powiedzenie u piłkarzy, że do każdego meczu trzeba podejść na "120 procent". Natomiast ja rozmawiałem przez całe swoje życie z wieloma zawodnikami, którzy potwierdzali mi, że gdy grasz co trzy dni, to nie da się do każdego meczu podejść z maksymalną napinką. A już zwłaszcza w pierwszej części sezonu, która jeszcze o niczym nie decyduje. Doświadczyliście czegoś takiego jesienią, że ciężko było grać co trzy dni, ale nie z powodów fizycznych, tylko na poziomie głowy?

- Czasem faktycznie pod tym kątem bywało ciężko. Nie mówię, że się nie da, ale będę szczery - zdarzyły się mecze, w których czułem się bardzo dobrze fizycznie, ale mentalnie miałem problem z motywacją. Zdarzało się grać "nie na 120 procent". Nie będę wymieniał tych meczów, ale powiem tylko, że na szczęście akurat te w komplecie były wygrane. Gdy grasz co trzy dni, faktycznie musisz sporo pracować nad głową.

Grając w Europie, głowa czasem wyprzedza rzeczywistość? Da się odciąć od marzeń typu: możemy zagrać w finale Ligi Konferencji?

- Nigdy nie miałem takiej wizji. Tak samo nigdy nie pomyślałem o finale Pucharu Polski. Naprawdę zawsze mam myśl tylko o najbliższym meczu. Ba, jakbyś mnie zapytał, o której godzinie gramy w niedzielę z Rakowem, to bym Ci nie powiedział. Nie mam pojęcia, choć domyślam się, że o 17:30. Albo o 20:15. Pewnie jedno z dwóch. Czasem ktoś do mnie zadzwoni i spyta, czy któregoś marca możemy się spotkać. Odpowiadam, że nie mam pojęcia, co wtedy będę robił - "zadzwoń kilka dni wcześniej". Mamy od trenera plan na dwa tygodnie i w ogóle się nie zastanawiam, co będzie dalej. Jakbyśmy teraz awansowali do finału Ligi Konferencji, który miałby zostać rozegrany w maju, nawet nie znałbym daty.

Oskar Repka niedawno mi mówił, że on nawet nie wie, ile Raków ma w tabeli goli.

- Ja też nie wiem, ile mamy. Choć akurat wiem, ile jest straconych (śmiech). I że po naszym ostatnim meczu byliśmy wiceliderem. Ale to wszystko bez znaczenia, bo liczy się to, co będzie w maju. Zwłaszcza przy tak płaskiej tabeli, gdzie nasza obecna pozycja niczego nie gwarantuje. Wiem, że to wyświechtane hasło, ale naprawdę liczy się tylko najbliższy mecz.

Piłkarze - poza tym, że robią to zawodowo i mają odprawy - nie interesują się piłką? Mam wrażenie, że to coraz powszechniejsze zjawisko.

- Taka jest prawda. Coraz więcej takich piłkarzy spotykam. Jeśli spytałbyś o mnie, to ja jestem fanatykiem gry bramkarza, ale piłki nożnej jako całości - już nie za bardzo. Coraz mniej się nią interesuję.

A jak to wygląda w szatni Lecha? Macie jakiegoś świra, który wchodzi do szatni i pyta, czy widzieliście gola dla Arsenalu z Nottingham Forrest?

- Jednego. Antka Kozubala. W przeszłości sam też oglądałem dużo meczów, a obecnie już znacznie mniej. Jeśli to robię, to bardziej z ciekawości, bo grają w nich moi przyjaciele. Później można z nimi o tym pogadać. To właściwie jedyny powód, dla którego mogę się zainteresować transmisją. Powiem Ci szczerze, że nie wiem, kiedy ostatni raz oglądałem jakiś mecz Premier League. To samo Bundesliga, czy liga hiszpańska. Jeśli już coś oglądam, to Ekstraklasę, 1. ligę i Polonię Łaziska Górne.

Ja mam chyba podobnie. Ekstraklasa ponad wszystko.

- Jest to ciekawa liga. Są drużyny, które możesz spytać, czy grają o puchary, czy o utrzymanie, a one odpowiedzą "tak". Bo jednocześnie od pucharów i strefy spadkowej dzieli je pięć punktów. Nie ma nudy. To unikatowe rozgrywki.

Jako że ustaliliśmy, jak trudno jest je łączyć z grą w Europie, gdybyś miał wybrać zwycięstwo tylko w jednych z tych rozgrywek, byłby to triumf w Ekstraklasie, czy Lidze Konferencji?

- Chyba wybrałbym Ligę Konferencji. Bo żaden polski klub jeszcze nie wygrał w Europie i byłby to sukces, który nieprędko zostałby przez kogoś powtórzony.

