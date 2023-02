Napastnik Radomiaka Radom Leonardo Rocha w 2015 i 2016 roku grał w akademii AS Monaco. Przez pierwsze dwanaście miesięcy pobytu występował w jednej drużynie z Kylianem Mbappe. Udzielił wywiadu serwisowi tvpsport.pl, w którym przyznał, że Francuzowi od początku wróżono wielką karierę.

- Gdy go poznałem, miał 15 lat. Był wciąż młody. Potem widziałem progres, jaki zrobił w wieku, szesnastu, siedemnastu lat. To fajne zobaczyć, jak przez ten czas się rozwinął i do jakiego miejsca doszedł w swojej karierze. Był bardzo utalentowany. Miał też ogromne predyspozycje fizyczne. Jest tak szybki, że zostawia wszystkich w tyle, a potem jeszcze potrafi wykończyć akcję. W tamtym czasie w Monaco było jednak wielu utalentowanych zawodników, którzy nie zostali nawet profesjonalnymi piłkarzami. Jak ktoś ma 15 lat, to nie możesz stwierdzić, czy coś osiągnie, bo przez kolejne lata może wydarzyć się wiele - powiedział.

Portugalczyk podkreślił, że jak to często bywa w przypadku wznoszącej się gwiazdy, Mbappe nie grał z rówieśnikami, lecz starszymi od siebie - gdy miał 15 lat, występował w drużynie U-17. Snajper Radomiaka zaznaczył także, że Kylian był już wtedy silny pod względem psychicznym.

Napastnik Radomiaka o początkach Mbappe: "Miał mentalność do wielkiej piłki"

- Na co dzień był zabawnym gościem, ale miał mentalność do wielkiej piłki. Chciał grać, chciał być najlepszy. W tamtym czasie liczyła się dla niego tylko piłka. Jego ojciec był dla niego surowy. To było takie przygotowanie do profesjonalnej kariery. Na co dzień był zabawnym, zwykłym młodym chłopakiem. Lubił się śmiać. Często z nim żartowaliśmy właśnie dlatego, że był troszkę młodszy - zakończył.

Mbappe trafił do Paris Saint-Germain latem 2017 roku za aż 180 milionów euro. Dla "Les Parisiens" rozegrał dotychczas 245 meczów, w których strzelił 198 goli. Wciąż nie zdobył najważniejszego trofeum z perspektywy paryżan, czyli Ligi Mistrzów. W celu jej zdobycia przedłużył kontrakt do końca sezonu 2024/25, choć ma prawo skrócenia go o dwanaście miesięcy. Dużo lepiej idzie mu w reprezentacji Francji, z którą zdobył mistrzostwo i wicemistrzostwo świata, a także wygrał Ligę Narodów.

