Piłkarz Ekstraklasy przebił "Lewego". Niebywały wyczyn. I co teraz zrobi Urban?

Na niedawnej Gali Ekstraklasy Wojciech Mońka został wybrany najlepszym obrońcą sezonu. Wskoczył do wyjściowej jedenastki Lecha Poznań w listopadzie. I miał wydatny udział w wywalczeniu tytułu mistrza Polski.

W cyklu 2025/26 rozegrał w sumie 31 spotkań, w tym 19 w lidze. Imponuje skutecznością w destrukcji i zarazem czystą grą. W całym sezonie obejrzał ledwie dwie żółte kartki.

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Mońka ma 19 lat. W marcu tego roku zadebiutował w reprezentacji Polski U-21. Selekcjoner Jan Urban namawiany był, by dać szansę młodzianowi w dorosłej kadrze. Ale pozostał na te podpowiedzi głuchy.

Tymczasem wartość piłkarza skoczyła właśnie do 10 mln euro. To w tej chwili jedyny zawodnik Ekstraklasy, przy którym w notowaniu serwisu Transfermarkt pojawia się dwucyfrowa kwota. Przed czwartkową aktualizacją Mońka był wart 4 mln euro.

Skokowy wzrost wyceny oznacza, że środkowy defensor jest obecnie droższy niż Robert Lewandowski. Za kapitana reprezentacji Polski trzeba zapłacić 8 mln euro. Oczywiście tylko w teorii. "Lewy" wypełnił kontrakt w Barcelonie i jest w tej chwili wolnym zawodnikiem.

Umowa Mońki z Lechem zachowuje ważność do 30 czerwca 2029 roku. Niemal na pewno nie zostanie zrealizowana do końca. Wcześniej należy się spodziewać emigracji piłkarza.

Za jego plecami w ekstraklasowym rankingu wartości plasują się dwaj snajperzy - Tomasz Bobczek i Jonatan Brunes (po 8 mln euro). Kolejne pozycje okupują Marcel Reguła (7 mln), Antoni Kozubal (6 mln), Sławomir Abramowicz (5 mln), Oskar Wójcik (5 mln), Lukas Ambros (5 mln), Michał Gurgul (4,5 mln) i Bartosz Mazurek (4,5 mln).

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Wojciech Mońka BARTEK ZIOLKOWSKI / CYFRASPORT Newspix.pl

Wojciech Mońka IMAGO/Kazimierz Koper Newspix.pl

Wojciech Mońka PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl





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