Piłkarz Ekstraklasy dotkliwie pobity przez kiboli. Klub wydał oświadczenie

Piłkarscy pseudokibice w Polsce znów przekroczyli wszelkie granice. Tym razem podczas festynu w Wiśniczu Małym zaatakowali bramkarza Puszczy Niepołomice , Kewina Komara . Zawodnik doznał obrażeń, które wyeliminują go z gry do końca rundy jesiennej.

Grupa pseudokibiców miała rozpoznać tam Kewina Komara i zaatakować go. Bramkarzowi Puszczy Niepołomice pomóc mieli strażacy ochotnicy, ale zdążył on doznać obrażeń na tyle poważnych, że musiał udać się do szpitala.