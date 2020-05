Piłka nożna. Marcin Matuszewski: Wyczarowałem gwiazdy PKO Ekstraklasy

- W krótkim czasie "wyczarowałem" dla dwóch czołowych polskich lig najlepszych strzelców i asystentów. Sprowadzeni przeze mnie zawodnicy, jak Igor Angulo czy Dani Ramirez, są niekwestionowanymi gwiazdami swoich ekip, a kilku innych, jak Angel Garcia czy Israel Puerto, również należy do jasnych punktów Ekstraklasy. Pomogłem też kilku polskim dzieciakom przeskoczyć dwa czy trzy szczeble ligowej drabiny i mam nadzieję, że ich kariery dopiero zaczynają się rozkręcać - mówi w rozmowie z Interią Marcin Matuszewski, znany jako "Duże Pe".

Jeśli na słowa: "Powiedz, gdzie dwóch takich jak my znajdziesz" odpowiadasz: "Groźni jak w ataku Patrick Kluivert", to znaczy, że pseudonim Duże Pe nie jest ci obcy. Właśnie pod taką ksywą działa na rynku muzycznym Marcin Matuszewski, pośrednik transferowy, który gościł już niegdyś na łamach Interii .



Tym razem opowiedział nam o tym, jak pandemia koronawirusa wpływa na jego pracę, dlaczego prezesa FC Barcelona można porównać do Johna Rockefellera, opisującego działalność straganu w Pcimiu oraz skomentował zmianę właściciela Arki Gdynia.

Tomasz Brożek, Interia: Dzień dobry, jak się pan miewa?

Marcin Matuszewski: - Raz lepiej, raz gorzej - jak to w życiu. Ale generalnie daję radę.

Na początku z pozoru proste, a jednak dość zawiłe pytanie. Jak w zasadzie powinno się pana przedstawiać i tytułować? Agent piłkarski, artysta, dziennikarz?

- Odpowiedź D - wszystkie z powyższych (śmiech).

Menedżerowie nie lubią zdradzać tajemnic swojej kuchni, lecz może uda mi się wyciągnąć od pana pewien sekret - jak pogodzić tyle obowiązków i znaleźć na wszystko czas? Tajemnica tkwi w odpowiednim planie, a może w jego braku?

- Trudno powiedzieć. Tajemnica tkwi chyba w odpowiedniej konstrukcji psychicznej: Zawziętości w zawodowym robieniu rzeczy, które sprawiają przyjemność, a także niezrażaniu się porażkami. Istotny jest również związek wszystkich moich działalności. Z jednej strony zajmuję się słowem - pisząc, pracując w radiu i działając artystycznie. Z drugiej - negocjacje lub prezentacje zawodników też są przecież działaniem słowem, gdy trzeba w odpowiednie stwierdzenia ubrać dokonania zawodników, by przekonać do nich potencjalnych pracodawców. Management muzyczny i sportowy również nie leżą od siebie daleko. Tak samo reklama oraz public relations w dziedzinach okołoartystycznych nie są zbyt odległe od "pijarowania" piłkarzy i ich promocji jako - brzydko mówiąc - "produktów wchodzących na rynek". To wszystko są rzeczy pokrewne. Podsumowując - daję radę to wszystko pogodzić, bo zawodowo robię to, co kocham, zaś do wszystkich moich działań potrzebny jest dość zbliżony zestaw umiejętności, który rzecz jasna musi mieć też oparcie w solidnej wiedzy, doświadczeniu i autorskim warsztacie. A nad tym pracuję od 2000 roku, albo chwilę dłużej...

W ostatnim czasie w sferze zawodowej figuruje pan częściej jako Marcin Matuszewski, a może Duże Pe?

- W tej chwili oceniłbym to jako 66 do 34 na korzyść działań piłkarskich pod nazwiskiem.

Jak spędza Pan ostatnie trudne dla większości społeczeństwa tygodnie? Czas pandemii zmienił specyfikę pana pracy w roli agenta i zdążył pokrzyżować plany zawodowe?

- Mam taką naturę, że "stosowałem social distancing zanim to było modne" (śmiech). Działam więc właściwie zgodnie z planem - tylko nieco zmieniły się rynkowe okoliczności. Nawet normalnie jest to rynek, na którym 95 do 100 procent pracy idzie na marne. Jeżeli z profilem piłkarza możemy się odezwać do stu klubów, to najprawdopodobniej zaledwie pięć do 10 faktycznie będzie wyrażało zainteresowanie jego usługami, dysponując jednocześnie odpowiednim budżetem i tak dalej. A z tych pięciu do 10 klubów przy sprzyjających wiatrach może jeden, może dwa zdecydują się na złożenie oferty. Tak było "normalnie", a teraz panuje jeszcze większa niż zazwyczaj niepewność. Kluby nie wiedzą jakimi będą dysponować budżetami, kogo będą musiały sprzedać "z przyczyn ekonomicznych" - i tak dalej.

- Pomijając ten fakt, nie zmieniło się jednak zbyt wiele. Żaden z klubów nie ma takiego podejścia, że rozgrywki ligowe już nigdy nie wrócą, czas umierać. Każdy z bólem serca przyjmuje aktualne "okoliczności przyrody", natomiast wszyscy starają się iść do przodu.

Wielu ekspertów zapowiada, że trwająca pandemia zrewolucjonizuje rynek transferowy. Choćby prezes FC Barcelona Josep Maria Bartomeu stwierdził, że obecna sytuacja sprawi, iż kluby częściej będą wymieniać się zawodnikami, zamiast przeprowadzać wielomilionowe transakcje. Jak wygląda to z pana perspektywy? Spodziewa się pan radykalnych zmian? Jeśli tak, to jakich?

- Prezes Barcelony wypowiadający się o rynku transferowym - rozumianym jako zjawisko ogólnoświatowe, na wszystkich szczeblach ligowych drabinek - jest trochę jak Rockefeller, wypowiadający się o cenach jabłek w warzywniaku na bazarze w Pcimiu (śmiech). Barcelona jest jednym z 10-20 czołowych i najbogatszych klubów świata. Ten czubek piramidy jest niezwykle wąski. Być może transakcje między wielkimi klubami na poziomie 50-100 milionów euro i więcej rzeczywiście przestaną funkcjonować, bo nikt nie będzie wykładał tak ogromnej gotówki na piłkarzy. Wtedy faktycznie może częściej na tym poziomie będą to wymiany bezgotówkowe, aby pozbyć się części obciążeń finansowych i w zamian za trzech świetnych zawodników dostać jednego genialnego. Jeśli natomiast chodzi o transfery pomiędzy - przykładowo - Lubuszaninem Trzcianka i Jarotą Jarocin, to podejrzewam, że jednak nie będzie to miało tego typu wydźwięku.

Przed tygodniem nowym właścicielem Arki Gdynia został Michał Kołakowski, syn Jarosława Kołakowskiego. Czy pana, jako przedstawiciela środowiska pośredników transferowych, ten fakt w jakikolwiek sposób dotyka? Widzi Pan w tym coś niestosownego?

- To jest temat na dłuższą dyskusję. Mogę w ramach anegdoty opowiedzieć, że będąc już aktywnym pośrednikiem transakcyjnym chciałem zrobić licencję spikera stadionowego. Przy tej okazji dowiedziałem się, że nie ma to sensu, bo jako agent nie mógłbym być oficjalnie spikerem na stadionie w trakcie spotkań, choćby to była w pełni amatorska B klasa. Jako pośrednik mam bowiem zakaz pełnienia jakichkolwiek funkcji w klubie - co w tym wypadku było przecież totalnym absurdem. Z drugiej strony nie po raz pierwszy osoba działająca wcześniej jako agent zostaje bezpośrednio lub przez rodzinę właścicielem albo prezesem polskiego klubu piłkarskiego. Czy jednak aby na pewno stanowi to problem?

- Jako zarejestrowany w PZPN pośrednik transakcyjny nie mogę zostać dyrektorem sportowym czy skautem klubu, ale klub może podpisać ze mną umowę pośrednictwa, w ramach której de facto świadczę dla niego usługi skautingowe lub prowadzę negocjacje transferowe, wypełniając obowiązki dyrektora sportowego. Czyli "można i nie można jednocześnie" - co znów jest nieco absurdalne... Koniec końców i tak wszystko zależy od człowieka i jego charakteru. Ten nieuczciwy znajdzie sposób by "przykombinować" niezależnie od obowiązujących przepisów. Ten uczciwy będzie działał w stu procentach zgodnie z duchem fair play, nawet jeśli w teorii znajduje się w "korupcjogennej" sytuacji.

Wróćmy teraz do pana pracy. Patrząc z perspektywy całego pańskiego dorobku - i muzycznego, i tego związanego z piłką nożną - to, że znalazł się pan w tym miejscu jest zasługą zaplanowanej kariery czy po prostu czystego przypadku?

- Tym razem zaznaczamy odpowiedź C - żadne z powyższych (śmiech). Na pewno nawet w najśmielszych snach nie planowałem kariery związanej z którąkolwiek z tych dziedzin. Nie mam żadnych rodzinnych koneksji związanych ze światem muzyki, mediów, piłki nożnej czy ich okolic. Nie jest więc tak, że ze względu na pokrewieństwo lub kontakty byłem skazany na te gałęzie biznesu - wprost przeciwnie, na żadnym z tych pól absolutnie żadne drzwi na starcie nie stały przede mną otworem. Nie jestem też z rodziny bogaczy, nie otrzymałem więc od dobrego wujka na osiemnastkę miliona złotych na rozkręcenie firmy, choć oczywiście rodzice wielokrotnie w zakresie swoich możliwości wspierali moje działania, za co będę im zawsze wdzięczny. Wszystko do czego doszedłem zostało zbudowane ciężką pracą, konsekwencją, zawziętością w walce o bycie lepszym, serduchem do tego co robię i odrobiną szczęścia.

- Nie wymarzyłem sobie, że będę tworzył muzykę i z tego żył. Byłem jej odbiorcą, a kiedy "po raz enty" byłem mniej niż zachwycony tym, jak rapuje ten czy tamten wykonawca, ośmielony słowami legendarnego radiowca Druha Sławka stwierdziłem: "Ok, zamiast krytykować - zrobię to lepiej". Wziąłem się więc do pracy, i pracowałem tak długo, aż rzeczywiście się udało. Dalej jakoś poszło, skończyło się kilkoma setkami utworów zamkniętymi w ponad 20 albumów, zdrowo ponad tysiącem koncertów i imprez, w tym ponad setką występów zagranicznych, a nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa... (śmiech). Podobnie było z piłką. Za sprawą taty zawsze fascynował mnie futbol. W połowie lat 90-tych wkręciłem się w Championship Managera. W zaawansowanym stadium tego pięknego nałogu doszedłem do wniosku, że jest to marnowanie czasu na coś, co w przypadku zwycięstwa nie przynosi żadnych wypłat - co było kompletnie bez sensu. Zacząłem się zastanawiać, w jaki sposób można przekuć na wymierne korzyści moją piłkarską wiedzę i powiązane z nią pomysły, rodzące się na styku futbolowej "zajawki" i wiedzy zdobywanej na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Pomyślałem, że działania skautingowe, czy później menedżerskie, są odpowiednim sposobem, by to zdyskontować. No i również ten szalony plan udało się jakimś cudem wprowadzić w życie. Odpukać, póki co idzie nieźle.

Wspomniane koneksje rodzinne rzeczywiście mają ogromne znaczenie w tej branży, jaką jest rynek pośredników transferowych?

- Rzeczą oczywistą jest to, że kiedy ma się za sobą 20 lat piłkarskiej kariery w sześciu klubach, w których ciągle dochodziło do rotacji zawodników, wcześniej czy później ludzie z twojego rocznika są dyrektorami sportowymi, skautami i trenerami w szeregu klubów. Jest ci w takim wypadku znacznie łatwiej niż wtedy, gdy tak jak ja jesteś zasadniczo "gościem znikąd". Tak samo jest, jeśli piłkarzem, trenerem czy działaczem był twój tata albo wujek. Ale oczywiście jeszcze bardziej mobilizowało mnie to do ciężkiej pracy i walki by pokazać, że mimo tego handicapu wiem więcej i umiem lepiej, więc w końcu wyjdzie na moje.

- Przez moją "anonimowość" w paru wypadkach po drodze nie wyszło - jak choćby w przypadku braci Paixao, których w ramach współpracy z hiszpańską agencją próbowałem umieścić w Polsce jakieś dwa lata przed tym, jak finalnie tu trafili. Myślę, że mając "piłkarskie nazwisko", bez problemu sfinalizowałbym wtedy ich transfer. Nawet te porażki w pewien sposób przekuwały się jednak później w sukcesy - finansowo skorzystał na ich umieszczeniu w Polsce ktoś inny, ale kilka osób zobaczyło, że gdyby wcześniej nas posłuchali, to oni mogli mieć tych zawodników - i to chwilę wcześniej, kiedy Marco i Flavio byli bardziej "sprzedawalni". Na pewno taka renoma pomogła nam wejść na rynek - a później takimi ruchami jak transfery Igora Angulo czy Daniego Ramireza udowodniliśmy, że to nie był przypadek.

Dobrym agentem piłkarskim trzeba się urodzić, czy można nim zostać w procesie nauki? Jakie cechy są niezbędne, by zaistnieć na tym rynku?

- Zanim mogłem się określać mianem pośrednika transakcyjnego, około 15 lat właściwie wolontaryjnie i hobbystycznie działałem na różnych okołofutbolowych polach - czy to jako skaut, czy to jako analityk wideo, czy też pomagając różnym agentom w kontaktach międzynarodowych i tak dalej. To jest dość dobrą odpowiedzią na zadane pytanie. Po prostu trzeba włożyć bardzo dużo pracy, żeby stworzyć sobie solidne podstawy, chłonąć przy tym wiedzę z dziedziny, którą się zajmuje, wypracować "czutkę" do odpowiednich decyzji i tak dalej. Oczywiście niezbędne są też walory interpersonalne i intelektualne, a i ekonomiczne wykształcenie raczej pomaga niż przeszkadza. Moim zdaniem - choć niestety nie są one dostatecznie cenione - bardzo ważne są również aspekty etyczne. Świat byłby piękniejszy, gdyby były one niezbędne do pracy w tym zawodzie...

- Podsumowując - z byciem agentem jest tak jak z byciem piłkarzem. Widziałem wielu zawodników, których wrodzony talent był mniejszy niż kolegów z rocznika, a którzy ostatecznie zrobili większe kariery przez upór, ciężką pracę i skupienie się na celu. Czasami ktoś, kto ma większe predyspozycje, marnuje to wszystko, bo trochę mniej mu zależy i myśli, że dzięki wrodzonemu talentowi nie musi się starać.

Jak usytuowałby się pan na rynku polskich agentów piłkarskich?

- Na dobrą sprawę nie orientuję się nawet, który krajowy agent ma ilu piłkarzy i tak dalej. Skupiam się na swojej pracy i moim gronie zawodników, a nie na ocenianiu konkurencji. Na pewno jest grupa krajowych agentów, do których mam jeszcze bardzo duży dystans do nadrobienia - czyli ci, którzy skutecznie eksportują polskich piłkarzy za granicę, zarabiając na tym gigantyczne pieniądze. W związku z tym realistycznie oceniam moje szanse na pracę z najbardziej oczywistymi, ciekawymi krajowymi piłkarzami typu: "Wiodący młodzieżowi reprezentanci kraju". Do nich zasadniczo "nie mam startu", więc skupiam się póki co na innych rejonach rynku.

- Jeżeli spojrzymy jednak wyłącznie na lokalne poletko ligowe, to patrząc na odsetek sukcesów i całokształt działalności od jej rozpoczęcia, absolutnie nie mam się czego wstydzić. Tutaj ta stawka jest naprawdę wyrównana. Biorąc pod uwagę moją pozycję startową i to, że jako samodzielny pośrednik działam zaledwie od czterech lat - myślę, że naprawdę idzie bardzo dobrze. W tak krótkim okresie "wyczarowałem" dla polskich lig najlepszych strzelców, asystentów i triumfatorów klasyfikacji kanadyjskiej dwóch najwyższych poziomów rozgrywkowych w kraju. Sprowadzeni przeze mnie zawodnicy, jak Angulo czy Ramirez, są niekwestionowanymi gwiazdami swoich ekip, a kilku innych, jak Angel Garcia czy Israel Puerto, również należy do jasnych punktów Ekstraklasy. Pomogłem też kilku polskim dzieciakom przeskoczyć dwa czy trzy szczeble ligowej drabiny - i mam nadzieję, że ich kariery dopiero zaczynają się rozkręcać...

Może pan zdradzić ile wynosi wspomniany odsetek sukcesów?

- Bardzo podobne do działań na rynku muzycznym - nie ma tu żadnego logicznego wzorca na jego wyliczenie. Nigdy nie wiadomo, która piosenka trafi w gusta i załapie się na listy przebojów, czy pobije internetowe rekordy w liczbie odsłuchów. Nie ma jednej właściwej formuły. Zdarza się, że piłkarz w którego wierzę tylko ja, wpadnie równolegle w oko jakiemuś dyrektorowi sportowemu i dzięki temu za kilka chwil stanie się gwiazdą. A czasami zawodnik, po którego teoretycznie powinni sięgać wszyscy, z niewiadomych powodów nie budzi zainteresowania.

Wspomniał pan o liczbie piłkarzy. Więcej jest tych, w których transferach pan uczestniczył, czy tych, których nazwisko pada w słynnym utworze "Futbol"?

- Hah! To naprawdę ciekawe pytanie. I teraz - jako osoba delikatnie obsesyjna - zaraz włączę ten kawałek i będę liczył padające nazwiska, a następnie wezmę się za konkretne podliczanie dokonanych transferów. Dzięki! (śmiech) Myślę, że powoli zarysowuje się już przewaga na korzyść wynegocjowanych kontraktów.