Pietuszewski zmienił klub, jest oficjalny komunikat. Nowy rekord stał się faktem

Już jakiś czas temu Oskar Pietuszewski stał się jedną z gwiazd PKO BP Ekstraklasy. 17-latek robił wrażenie swoimi poczynaniami na boisku i był w gronie najlepszych piłkarzy Jagiellonii Białystok. W aktualnym sezonie w 31 spotkaniach strzelił trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Takie występy poskutkowały debiutem w młodzieżowej reprezentacji Polski.

Co więcej, piłkarz budził zainteresowanie wielu zagranicznych klubów. Głośno było o Atletico Madryt czy też FC Porto. Portugalski klub był jednak najbardziej zdecydowany i postanowił ściągnąć w swoje szeregi młodego zawodnika. Po sadze transferowej oficjalne potwierdzenie nadeszło 7 stycznia.

Umowa została zawarta na trzy lata, a w kontrakcie Pietuszewskiego widnieje klauzula odstępnego w wysokości aż 60 milionów euro. Jak przekazał klub kwota transferu wyniesie maksymalnie 10 milionów euro (po spełnieniu warunków odmrażających bonusy).

- 17-letni polski skrzydłowy podpisał trzyletni kontrakt, ważny do 5 stycznia 2029 roku, z klauzulą odstępnego w wysokości 60 milionów euro - przekazano.

Tym samym skrzydłowy stał się trzecim polskim piłkarzem, który będzie grał w popularnych "Smokach". W końcu o sile linii defensywnej ekipy Francesco Farioliego stanowią Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior.

Pietuszewski sprzedany, Jagiellonia z nowym rekordem

Co ciekawe, transfer 17-latka jest także rekordem Jagiellonii Białystok pod względem transakcji wychodzącej z klubu. Mimo to gracz nie pobił rekordu sprzedażowego PKO BP Ekstraklasy. Rekordzistami w tej kwestii dalej będą ex aequo Ante Crnac, Kacper Kozłowski oraz Jakub Moder (sprzedani za 11 mln euro).

- Tym samym Klub finalizuje najwyższą transakcję wychodzącą w swojej historii - poinformowano.

Najbliższe spotkanie FC Porto rozegra dopiero 14 stycznia. Będzie to hitowe starcie w ramach ćwierćfinału Pucharu Portugalii z Benficą. Nie wykluczone jest, że to właśnie wtedy Pietuszewski zadebiutuje w nowym klubie.

Oskar Pietuszewski PAWEL JASKOLKA East News

Oskar Pietuszewski Marcin Golba AFP

Oskar Pietuszewski Mateusz Birecki AFP