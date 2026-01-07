Pietuszewski zmienił klub, jest oficjalny komunikat. Nowy rekord stał się faktem
Po długiej sadze transferowej związanej z Oskarem Pietuszewskim stało się. 17-latek opuścił Jagiellonię Białystok i wzmocnił FC Porto, z którym podpisał trzyletni kontrakt. Kwota transferu wyniesie maksymalnie 10 milionów euro. Jak przekazała "Jaga" jest to najwyższy w historii klubu transfer wychodzący. Tym samym w portugalskim gigancie będzie występowało trzech polskich piłkarzy.
Już jakiś czas temu Oskar Pietuszewski stał się jedną z gwiazd PKO BP Ekstraklasy. 17-latek robił wrażenie swoimi poczynaniami na boisku i był w gronie najlepszych piłkarzy Jagiellonii Białystok. W aktualnym sezonie w 31 spotkaniach strzelił trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Takie występy poskutkowały debiutem w młodzieżowej reprezentacji Polski.
Co więcej, piłkarz budził zainteresowanie wielu zagranicznych klubów. Głośno było o Atletico Madryt czy też FC Porto. Portugalski klub był jednak najbardziej zdecydowany i postanowił ściągnąć w swoje szeregi młodego zawodnika. Po sadze transferowej oficjalne potwierdzenie nadeszło 7 stycznia.
Umowa została zawarta na trzy lata, a w kontrakcie Pietuszewskiego widnieje klauzula odstępnego w wysokości aż 60 milionów euro. Jak przekazał klub kwota transferu wyniesie maksymalnie 10 milionów euro (po spełnieniu warunków odmrażających bonusy).
- 17-letni polski skrzydłowy podpisał trzyletni kontrakt, ważny do 5 stycznia 2029 roku, z klauzulą odstępnego w wysokości 60 milionów euro - przekazano.
Tym samym skrzydłowy stał się trzecim polskim piłkarzem, który będzie grał w popularnych "Smokach". W końcu o sile linii defensywnej ekipy Francesco Farioliego stanowią Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior.
Pietuszewski sprzedany, Jagiellonia z nowym rekordem
Co ciekawe, transfer 17-latka jest także rekordem Jagiellonii Białystok pod względem transakcji wychodzącej z klubu. Mimo to gracz nie pobił rekordu sprzedażowego PKO BP Ekstraklasy. Rekordzistami w tej kwestii dalej będą ex aequo Ante Crnac, Kacper Kozłowski oraz Jakub Moder (sprzedani za 11 mln euro).
- Tym samym Klub finalizuje najwyższą transakcję wychodzącą w swojej historii - poinformowano.
Najbliższe spotkanie FC Porto rozegra dopiero 14 stycznia. Będzie to hitowe starcie w ramach ćwierćfinału Pucharu Portugalii z Benficą. Nie wykluczone jest, że to właśnie wtedy Pietuszewski zadebiutuje w nowym klubie.