Pietuszewski zmienił klub, jest oficjalny komunikat. Nowy rekord stał się faktem

Paweł Nowak

Paweł Nowak

Aktualizacja

Po długiej sadze transferowej związanej z Oskarem Pietuszewskim stało się. 17-latek opuścił Jagiellonię Białystok i wzmocnił FC Porto, z którym podpisał trzyletni kontrakt. Kwota transferu wyniesie maksymalnie 10 milionów euro. Jak przekazała "Jaga" jest to najwyższy w historii klubu transfer wychodzący. Tym samym w portugalskim gigancie będzie występowało trzech polskich piłkarzy.

Młody piłkarz w żółto-czerwonej koszulce podczas meczu piłkarskiego, skupiony na grze, w tle rozmazane trybuny wypełnione kibicami.
Oskar PietuszewskiMaciej Gilewski / 058sport.pl/NEWSPIX.PLNewspix.pl

Już jakiś czas temu Oskar Pietuszewski stał się jedną z gwiazd PKO BP Ekstraklasy. 17-latek robił wrażenie swoimi poczynaniami na boisku i był w gronie najlepszych piłkarzy Jagiellonii Białystok. W aktualnym sezonie w 31 spotkaniach strzelił trzy gole oraz zanotował dwie asysty. Takie występy poskutkowały debiutem w młodzieżowej reprezentacji Polski.

Co więcej, piłkarz budził zainteresowanie wielu zagranicznych klubów. Głośno było o Atletico Madryt czy też FC Porto. Portugalski klub był jednak najbardziej zdecydowany i postanowił ściągnąć w swoje szeregi młodego zawodnika. Po sadze transferowej oficjalne potwierdzenie nadeszło 7 stycznia.

    Umowa została zawarta na trzy lata, a w kontrakcie Pietuszewskiego widnieje klauzula odstępnego w wysokości aż 60 milionów euro. Jak przekazał klub kwota transferu wyniesie maksymalnie 10 milionów euro (po spełnieniu warunków odmrażających bonusy).

    - 17-letni polski skrzydłowy podpisał trzyletni kontrakt, ważny do 5 stycznia 2029 roku, z klauzulą odstępnego w wysokości 60 milionów euro - przekazano.

    Tym samym skrzydłowy stał się trzecim polskim piłkarzem, który będzie grał w popularnych "Smokach". W końcu o sile linii defensywnej ekipy Francesco Farioliego stanowią Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior.

    Pietuszewski sprzedany, Jagiellonia z nowym rekordem

    Co ciekawe, transfer 17-latka jest także rekordem Jagiellonii Białystok pod względem transakcji wychodzącej z klubu. Mimo to gracz nie pobił rekordu sprzedażowego PKO BP Ekstraklasy. Rekordzistami w tej kwestii dalej będą ex aequo Ante Crnac, Kacper Kozłowski oraz Jakub Moder (sprzedani za 11 mln euro).

      - Tym samym Klub finalizuje najwyższą transakcję wychodzącą w swojej historii - poinformowano.

      Najbliższe spotkanie FC Porto rozegra dopiero 14 stycznia. Będzie to hitowe starcie w ramach ćwierćfinału Pucharu Portugalii z Benficą. Nie wykluczone jest, że to właśnie wtedy Pietuszewski zadebiutuje w nowym klubie.

      Oskar Pietuszewski rekordzistą PKO BP Ekstraklasy? "Przebicie jest obowiązkiem". WIDEOPolsat SportPolsat Sport

      Młody piłkarz w czarnej koszulce z napisem SUPER oraz oznaczeniem klubu wykonuje charakterystyczny gest z rękami uniesionymi na boki, w tle rozmyte trybuny pełne kibiców.
      Oskar PietuszewskiPAWEL JASKOLKAEast News
      Młody piłkarz w biało-czerwonej koszulce reprezentacji Polski z widocznymi logotypami sponsorów stoi na tle trybun stadionu.
      Oskar PietuszewskiMarcin GolbaAFP
      Zawodnik w żółto-czerwonym stroju kopie piłkę podczas meczu piłki nożnej, obok niego kilku zawodników w zielonych strojach, a w tle widać trybuny z kibicami.
      Oskar Pietuszewski Mateusz BireckiAFP
