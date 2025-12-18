Pietuszewski w centrum spekulacji. Transfer kwestią czasu. Może być jak Haaland

Oskar Pietuszewski bez wątpienia jest jednym z najbardziej utalentowanych polskich piłkarzy urodzonych w latach 2006 - 2008. 17-latek w ostatnich miesiącach prezentuje się wyśmienicie, na tyle, że swoimi występami zaczął przyciągać uwagę wielu znakomitych europejskich klubów.

Pojawiły się doniesienia, że Pietuszewskim interesuje się tak naprawdę pół piłkarskiej Europy. Jego postępy w Jagiellonii Białystok mają być uważnie śledzone przez najlepszych skautów na świecie. W gronie klubów zainteresowanych znalazło się miejsce, choćby dla FC Barcelona czy Bayernu Monachium.

Przedstawili plan na Pietuszewskiego. Ma być jak Haaland

Można się zastanawiać, czy taki ruch nie byłby przysłowiowym "skokiem na zbyt głęboką wodę" dla 17-letniego skrzydłowego. Wobec tego nie można wykluczyć, że Pietuszewski przed potencjalnym podpisaniem kontraktu z absolutnym gigantem zdecyduje się jeszcze na krok przejściowy.

Takim z pewnością byłby transfer, choćby do grupy Red Bull. Jak się okazuje, taka opcja pojawiła się na horyzoncie. Szczegóły ujawnił Piotr Wołosik z "Przeglądu Sportowego" w podcaście "Ofensywni". - Z innego autentycznie źródła słyszałem o kolejnej nazwie w kontekście Oskara Pietuszewskiego - rozpoczął dziennikarz.

- Jak ktoś wychodzi z City, Liverpoolu i Barcelony, no to trudno na tej szali położyć taki klub jak Red Bull Salzburg. To jest klub, który wypuścił świat i Erlinga Haalanda, i jeszcze kilku zawodników największego kalibru, z tym że ten projekt, który podobno przedstawił Red Bull, czy ma zamiar przedstawić pod kątem Oskara Pietuszewskiego, jest bardzo fajny, bardzo przytomny, może się podobać - dodał.

Zespół z Salzburga przeżywa obecnie nieco gorszy czas w swojej historii. Red Bull jest oczywiście liderem austriackiej Bundesligi, ale nie wygląda to na dominację, którą widywaliśmy w ostatnich latach. Przewaga nad drugim LASK-iem wynosi ledwie trzy oczka. Być może to najlepszy moment, aby spróbować tam swoich sił.

