Piętrzą się problemy Feio. Teraz w akcji Komisja Ligi, wydano oświadczenie

Chyba nie ma w Polsce trenera tak bardzo polaryzującego środowisko piłkarskie, jak Goncalo Feio. O Portugalczyku jest głośno praktycznie po każdym meczu. I to nie za sprawą dobrych wyników Legii, a kontrowersyjnego zachowania przy linii bocznej boiska. 35-latek podczas ostatniej kolejki PKO BP Ekstraklasy znów otrzymał czerwoną kartkę, która poskutkowała zawieszeniem w kolejnym pojedynku stołecznego zespołu. Szokujące były zwłaszcza wydarzenia tuż po decyzji podjętej przez arbitra. Opiekun legendarnego klubu obraził sędziego technicznego. "Co pajacu je***y" - miał wykrzyczeć w jego stronę, co uchwyciły kamery Canal+.

