Pierwszy ruch Lecha przed bitwą o Ligę Mistrzów. Jest decyzja, piłkarz sam potwierdza

Lech Poznań ma za sobą bardzo udany sezon. Poznaniacy obronili mistrzostwo Polski, a w rozgrywkach Ligi Konferencji dotarli do 1/8 finału. Władze klubu nie ukrywają, że ich celem jest szturm na Ligę Mistrzów w sezonie 2026/27. "Kolejorz" zmagania w eliminacjach rozpocznie od drugiej rundy, a w każdej z nich będzie rozstawiony, co powoduje, że może zmierzyć się z teoretycznie słabszymi rywalami.

Ishmaheel potwierdził odejście z Lecha Poznań

Pewne jest, że w szatni Lecha Poznań dojdzie do kilku zmian, aby zespół był mocniejszy przed batalią o elitarne rozgrywki. Nie jest tajemnicą, że władze "Kolejorza" próbują wykupić Luisa Palmę z Celticu Glasgow. Tymczasem Taofeek Ismaheel, który w sezonie 2025/26 był wypożyczony z Górnika Zabrze poinformował, że jego przygoda z poznańskim klubem dobiega końca.

Jestem wdzięczny za czas spędzony w Lechu. Przyszedłem tu na wypożyczenie, a wracam ze wspomnieniami na całe życie i pierwszym trofeum w karierze. Dziękuję kolegom, sztabowi i kibicom. To był zaszczyt nosić ten herb i być częścią tak udanej podróży

Ismaheel trafił do Poznania latem ubiegłego roku. Nigeryjski skrzydłowy został wypożyczony z Górnika Zabrze na cały sezon. Poznaniacy mogli go wykupić, ale nie skorzystali z tej opcji. 25-latek rozegrał w barwach Lecha 34 spotkania, w których strzelił cztery gole i zaliczył tyle samo asyst. Szczególnie pięknej urody był gol przeciwko Rapidowi Wiedeń.

Nigeryjczyk ma ważny kontrakt z Górnikiem Zabrze do 30 czerwca 2027 roku. Nie wiadomo czy zostanie w tym klubie czy też będzie szukał szczęścia w innym zespole.

Taofeek Ismaheel z Lecha Poznań i Nenad Cvetkovic Monika Wantoła INTERIA.PL

Taofeek Ismaheel i Clinton Antwi Monika Wantoła INTERIA.PL

Filip Jagiełło i Taofeek Ismaheel w barwach Lecha Poznań Lukasz Gdak East News





