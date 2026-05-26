Pierwszy ruch Lecha przed bitwą o Ligę Mistrzów. Jest decyzja, piłkarz sam potwierdza

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Lech Poznań kilka dni temu świętował dziesiąte mistrzostwo Polski w historii. Przed zespołem ze stolicy Wielkopolski batalia o awans do upragnionej Ligi Mistrzów. Tymczasem w klubowych gabinetach podjęto już pierwszą, a na pewno nie ostatnią decyzję. O swoim losie poinformował jeden z piłkarzy "Kolejorza".

Taofeek Ismaheel odchodzi z Lecha Poznań
Taofeek Ismaheel odchodzi z Lecha PoznańLukasz GdakEast News

Lech Poznań ma za sobą bardzo udany sezon. Poznaniacy obronili mistrzostwo Polski, a w rozgrywkach Ligi Konferencji dotarli do 1/8 finału. Władze klubu nie ukrywają, że ich celem jest szturm na Ligę Mistrzów w sezonie 2026/27. "Kolejorz" zmagania w eliminacjach rozpocznie od drugiej rundy, a w każdej z nich będzie rozstawiony, co powoduje, że może zmierzyć się z teoretycznie słabszymi rywalami.

Ishmaheel potwierdził odejście z Lecha Poznań

Pewne jest, że w szatni Lecha Poznań dojdzie do kilku zmian, aby zespół był mocniejszy przed batalią o elitarne rozgrywki. Nie jest tajemnicą, że władze "Kolejorza" próbują wykupić Luisa Palmę z Celticu Glasgow. Tymczasem Taofeek Ismaheel, który w sezonie 2025/26 był wypożyczony z Górnika Zabrze poinformował, że jego przygoda z poznańskim klubem dobiega końca.

Jestem wdzięczny za czas spędzony w Lechu. Przyszedłem tu na wypożyczenie, a wracam ze wspomnieniami na całe życie i pierwszym trofeum w karierze. Dziękuję kolegom, sztabowi i kibicom. To był zaszczyt nosić ten herb i być częścią tak udanej podróży
napisał na Instagramie.

Zobacz również:

Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek świętujący mistrzostwo Portugalii dla FC Porto
Ekstraklasa

Lech pracuje nad prawdziwym hitem. W tle powrót Pietuszewskiego do Polski

Bartłomiej Wrzesiński
Bartłomiej Wrzesiński

Ismaheel trafił do Poznania latem ubiegłego roku. Nigeryjski skrzydłowy został wypożyczony z Górnika Zabrze na cały sezon. Poznaniacy mogli go wykupić, ale nie skorzystali z tej opcji. 25-latek rozegrał w barwach Lecha 34 spotkania, w których strzelił cztery gole i zaliczył tyle samo asyst. Szczególnie pięknej urody był gol przeciwko Rapidowi Wiedeń.

Nigeryjczyk ma ważny kontrakt z Górnikiem Zabrze do 30 czerwca 2027 roku. Nie wiadomo czy zostanie w tym klubie czy też będzie szukał szczęścia w innym zespole.

Zobacz również:

Robert Dobrzycki
Ekstraklasa

Właściciel Widzewa bije się w pierś. "To rzecz, której nauczył mnie ten sezon"

Przemysław Langier
Przemysław Langier
Dwóch piłkarzy rywalizujących o piłkę podczas meczu piłkarskiego na stadionie, jeden ubrany w niebieski strój, drugi w czerwony, w tle widoczni kibice na trybunach.
Taofeek Ismaheel z Lecha Poznań i Nenad CvetkovicMonika WantołaINTERIA.PL
Dwóch piłkarzy na boisku podczas meczu, jeden w żółtym stroju z numerem 25 wykonuje ruch obronny, drugi w niebieskiej koszulce z białymi spodenkami i jasną fryzurą kontroluje piłkę przy nodze, w tle trybuny wypełnione kibicami.
Taofeek Ismaheel i Clinton AntwiMonika WantołaINTERIA.PL
Dwóch piłkarzy drużyny Lech Poznań ubranych w niebieskie stroje celebruje akcję na murawie, w tle widoczna jest grupa kibiców oraz wielki baner klubowy.
Filip Jagiełło i Taofeek Ismaheel w barwach Lecha PoznańLukasz GdakEast News


Węgry - Łotwa. Skrót meczu. WIDEOPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja