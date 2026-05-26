Pierwszy ruch Lecha przed bitwą o Ligę Mistrzów. Jest decyzja, piłkarz sam potwierdza
Lech Poznań kilka dni temu świętował dziesiąte mistrzostwo Polski w historii. Przed zespołem ze stolicy Wielkopolski batalia o awans do upragnionej Ligi Mistrzów. Tymczasem w klubowych gabinetach podjęto już pierwszą, a na pewno nie ostatnią decyzję. O swoim losie poinformował jeden z piłkarzy "Kolejorza".
Lech Poznań ma za sobą bardzo udany sezon. Poznaniacy obronili mistrzostwo Polski, a w rozgrywkach Ligi Konferencji dotarli do 1/8 finału. Władze klubu nie ukrywają, że ich celem jest szturm na Ligę Mistrzów w sezonie 2026/27. "Kolejorz" zmagania w eliminacjach rozpocznie od drugiej rundy, a w każdej z nich będzie rozstawiony, co powoduje, że może zmierzyć się z teoretycznie słabszymi rywalami.
Ishmaheel potwierdził odejście z Lecha Poznań
Pewne jest, że w szatni Lecha Poznań dojdzie do kilku zmian, aby zespół był mocniejszy przed batalią o elitarne rozgrywki. Nie jest tajemnicą, że władze "Kolejorza" próbują wykupić Luisa Palmę z Celticu Glasgow. Tymczasem Taofeek Ismaheel, który w sezonie 2025/26 był wypożyczony z Górnika Zabrze poinformował, że jego przygoda z poznańskim klubem dobiega końca.
Jestem wdzięczny za czas spędzony w Lechu. Przyszedłem tu na wypożyczenie, a wracam ze wspomnieniami na całe życie i pierwszym trofeum w karierze. Dziękuję kolegom, sztabowi i kibicom. To był zaszczyt nosić ten herb i być częścią tak udanej podróży
Ismaheel trafił do Poznania latem ubiegłego roku. Nigeryjski skrzydłowy został wypożyczony z Górnika Zabrze na cały sezon. Poznaniacy mogli go wykupić, ale nie skorzystali z tej opcji. 25-latek rozegrał w barwach Lecha 34 spotkania, w których strzelił cztery gole i zaliczył tyle samo asyst. Szczególnie pięknej urody był gol przeciwko Rapidowi Wiedeń.
Nigeryjczyk ma ważny kontrakt z Górnikiem Zabrze do 30 czerwca 2027 roku. Nie wiadomo czy zostanie w tym klubie czy też będzie szukał szczęścia w innym zespole.