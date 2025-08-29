Pierwsza wpadka rewelacji Ekstraklasy. Zadecydował jeden gol

16 punktów po sześciu meczach - w takim stylu Wisła Płock przywitała się z obecnym sezonem Ekstraklasy. Drużyna prowadzona przez Mariusza Masiurę jako jedyna ekipa z całej stawki po sześciu kolejkach nie przegrała żadnego spotkania. Dlatego też zasiada na fotelu lidera. Trzeba przyznać, że jak na beniaminka to "całkiem niezły" wynik.

W siódmej serii gier piłkarze Wisły udali się do Trójmiasta. Klub z Płocka w piątek 29 sierpnia zmierzył się z Arką Gdynia, czyli triumfatorem I ligi z zeszłej kampanii. Zespół Dawida Szwargi również ma nadzieję, że sukces z zaplecza Ekstraklasy uda się przełożyć na salony.

Zacięte starcie beniaminków Ekstraklasy. Jeden gol wystarczył

Pierwsza połowa upłynęła pod znakiem dominacji gości. Choć to Arka nieco częściej utrzymywała się przy piłce, to jednak po stronie Wisły widniała statystyka aż jedenastu oddanych strzałów. Mimo to futbolówka nie chciała wpaść do siatki, ani do jednej, ani do drugiej. Obie ekipy schodziły do szatni przy bezbramkowym remisie.

I kiedy wydawało się, że na premierowe trafienie przyjdzie nam jeszcze poczekać, w 48. minucie gdynianie objęli prowadzenie. Wszystko dzięki bramce autorstwa Edu Espiau. Hiszpan otrzymał podanie od swojego rodaka Marca Navarro, po czym w obrębie pola karnego przyjął i kropnął w kierunku dalszego słupka.

Ciekawostką jest fakt, że był to pierwszy gol w tym sezonie, którego Wisła Płock straciła w drugiej części gry. Lider tabeli musiał odrabiać starty na obiekcie rywali. Zawodnicy prowadzeni przez Mariusza Misiurę próbowali naprawdę ciekawych rozwiązań technicznych. W 53. minucie niezłym uderzeniem z dystansu popisał się Łukasz Sekulski, jednak jego płaski strzał obronił Damian Węglarz. Gospodarze stosowali proste, ale skuteczne środki, dzięki czemu utrzymywali korzystny rezultat.

Minuta 72. to już próba efektywnej przewrotki autorstwa Giannisa Niarchosa. Byłoby to piękne zwieńczenie świetnej akcji Wisły, ale futbolówka poszybowała tuż obok słupka. Piłkarze z Płocka robili, co mogli. Często odwiedzali okolice szesnastki Arki, ale nadal nie potrafili zwieńczyć obiecujących akcji golem.

Siedem minut przed upływem regulaminowego czasu gry gospodarze podwyższyli wynik na 2:0 po trafieniu Hermoso, jednak sędzia liniowy od razu dostrzegł spalonego w momencie zagrania z rzutu wolnego. W piątkowym meczu ostatecznie zadecydował jeden gol z początku drugiej połowy. Arka Gdynia ograła u siebie Wisłę 1:0. Dla gości to pierwsza porażka w sezonie. Nie wpłynie to jednak na ich pozycję. Przynajmniej siódmą kolejkę płocczanie spędzą na pierwszej pozycji.

Statystyki meczu Arka Gdynia 1 - 0 Wisła Płock Posiadanie piłki 54% 46% Strzały 8 18 Strzały celne 2 4 Strzały niecelne 5 10 Strzały zablokowane 1 4 Ataki 97 47

