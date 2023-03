Określenie "mecz o 6 punktów" wymyślono właśnie dla meczów takich, jak ten Miedzi z Jagiellonią. Może i sytuacja zespołu Macieja Stolarczyka nie jest delikatnie mówiąc najlepsza, ale gdyby Grzegorzowi Mokremu ktoś zaproponował zamienienie się liczbą punktów z niedzielnymi rywalami, to z pewnością zbyt długo by się nie zastanawiał. "Jaga" grała więc o oddech i odskoczenie od strefy spadkowej, Miedź o to, by pociąg z nazwą "utrzymanie" jeszcze jego drużynie nie odjechał.