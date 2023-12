Piękna piłkarka trafi do polskiego klubu? Lukas Podolski zagiął parol

Teraz jest duża szansa, by Lehmann umiejętnościami piłkarskimi i urodą zadziwiła kibiców polskich klubów. W styczniu w Kolonii mają ruszyć rozgrywki Ballers League, a Lukas Podolski jest jednym z głównych udziałowców - informuje "Dziennik Zachodni". 38-letni zawodnik Górnika ma być jednego z menedżerów dwunastu zespołów, które zostały zaproszone do tego projektu. W tym projekcie ma go wspierać właśnie Lehmann.

Lehmann w Górniku lub GKS

Gazeta cytuje Podolskiego: "Ta liga to będzie fajna zabawa, a ja w każdy projekt, w który się angażuję, robię to na sto procent. Alisha się zaangażowała, ma wtedy wolne w lidze i uznała, że to fajny pomysł. Myślę, żeby przyszła grać do Górnika Zabrze, bo przecież mamy kobiecą drużynę. Albo namówię na GieKSę. Tam jest mistrzostwo Polski, grały w pucharach, może to ją przekona. To się może udać" - twierdzi były piłkarz m. in. FC Koln, Bayernu Monachium, Arsenalu Londyn czy Galatasaray Stambuł. W reprezentacji Niemiec wystąpił 151 razy - zdobył z nią trzy medale mistrzostw świata i trzy mistrzostw Europy.