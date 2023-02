Piękna akcja klubu Ekstraklasy! Dołączą kolejne?

Cracovia inicjuje akcję EkstraklasaDlaTurcji

Cracovia prosi, by zakupione produkty przynosić do Punktu Obsługi Kibica nr 1 (od strony ul. Kałuży 1) w godzinach jego otwarcia (pon - pt: 10-20, sb - nd: 10-18). Z kolei w dzień meczu pomiędzy Cracovią a Stalą Mielec (17 lutego), podstawiony będzie również samochód, do którego będzie można przynosić dary.