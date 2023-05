Piast naciska Lecha, Korona wyciąga rękę do rywali. Zdecydowały dwa piękne woleje

Sytuacja w dole tabeli PKO Ekstraklasy wygląda tak, że remis był dla Korony Kielce wynikiem co najmniej niezłym jeśli chodzi o jej walkę o utrzymanie. To było w grzie Kielczan widać, bo tym razem bardziej starali się wyczekać na to, co zrobi rywal, niż samemu próbować narzucić zasady. Piast z kolei niespecjalnie się do tej roli zgłaszał, więc w efekcie mieliśmy 45 minut bez większej historii.