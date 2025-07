Piast - Górnik w cieniu skandalu. "Jest linia, której przekroczyć nie można"

Początek sezonu 2025/26 to nowe rozdanie w obu klubach pod kątem zmian szkoleniowców . Władze Górnika ku zaskoczeniu wielu kibiców jeszcze w trakcie poprzedniego sezonu podziękowały Janowi Urbanowi - obecnemu selekcjonerowi reprezentacji Polski. W Gliwicach dobiegła za to końca era Aleksandara Vukovicia , który w trudnych warunkach - także organizacyjno-finansowych - potrafił wyciskać z drużyny maksimum.

Trenerem Piasta został Max Molder - pierwszy szwedzki szkoleniowiec w historii klubu. Spotkanie z Górnikiem to dla niego ekstraklasowy debiut (mecz 1. kolejki z Legią został przełożony na prośbę stołecznej drużyny grającej w europucharach). Pracował na zapleczu szweckiej ekstraklasy i w sezonie 2024 otarł się o awans do Allsvenskan z Landskrona BoIS. Pod koniec maja zrezygnował z pracy po trzech latach w roli pierwszego trenera, by objąć posadę w Gliwicach.

Wychowanek Spartaka Trnawa w styczniu 2021 roku został pierwszym trenerem macierzystego klubu i trzykrotnie poprowadził zespół do zdobycia Pucharu Słowacji . Zainteresowanie władz Górnika sprowadzeniem szkoleniowca było na tyle duże, że klub zdecydował się na wykupienie Gasparika. W mediach przewijała się kwota rzędu 40 tysięcy złotych, ale zdaniem Łukasza Olkowicza z Przeglądu Sportowego Onet większość tej kwoty została przeznaczona na… jednego z dwóch asystentów, 31-letniego Tomasza Prisztacsa . Dyrektor sportowy Spartaka i były zawodnik m.in. Liverpoolu Martin Skrtel bardzo chciał zatrzymać go w klubie.

Dla Gasparika to także pierwsze derbowe starcie . Podczas jego ostatnich występów na boiskach ekstraklasy, Piast walczył o powrót do elity po dwóch latach nieobecności.

Gospodarze w sobotę nie będą faworytami. Niektórzy z bezstronnych koneserów ekstraklasy bardziej od wyniku samego starcia mogą być zainteresowani tym, co wydarzy się ma trybunach. W niedalekiej przeszłości na boisko przy Okrzei wjechały bowiem oddziały konnej policji, co tylko potwierdziło, że małe derby Śląska nie są spotkaniem o niskim ciężarze gatunkowym, a meczem podwyższonego ryzyka .

Do historii przeszły wówczas niechlubne obrazki i jedną z najbardziej pamiętnych scen było pojawienie się na boisku oddziałów konnej policji. - To, co się stało, nie jest dobre dla Piasta, dla piłki nożnej. To nie jest dobra reklama Polski. Dla nas piłkarzy kibice są bardzo ważni, ale takich rzeczy nie może być. Mamy wynik, a przegrywamy walkowerem i jesteśmy [...] na dole, taka ciężka sytuacja - mówił na gorąco po spotkaniu boczny pomocnik gospodarzy Gerard Badia, który nie potrafił powstrzymać cisnących się na usta wulgaryzmów.