Piast Gliwice - Wisła Kraków. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Wisła Kraków zagra dziś z Piastem Gliwice w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. "Biała Gwiazda" zaliczyła udany powrót do elity, natomiast "Piastunki" zanotowały falstart na początku nowego sezonu. O której godzinie gra Wisła Kraków dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Piast Gliwice - Wisła Kraków? Transmisja na żywo, stream. Piłka nożna. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Mecz Piast Gliwice - Wisła Kraków w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 14:45 na na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka w Gliwicach. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Piast Gliwice - Wisła Kraków. Jak oba zespoły poradziły sobie na starcie Ekstraklasy?
Piast Gliwice nieudanie wszedł w nowy sezon. Piłkarze Daniela Myśliwca w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzyli się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin i przegrali 0:2. Licząc sparingi, była to druga z rzędu porażka "Piastunek" i trzeci mecz bez zwycięstwa, co z pewnością niezbyt dobrze oddziałuje na morale w zespole i wśród kibiców.
Tym razem Piast podejmie u siebie Wisłę Kraków. "Biała Gwiazda" uświetniła swój powrót po czterech latach do elity zwycięstwem, pokonując 2:1 GKS Katowice. Skoro drużynie Mariusza Jopa udało się pokonać "pucharowicza", będzie ona także faworytem w starciu ze słabo dysponowanymi Gliwiczanami, nawet pomimo faktu gry na wyjeździe.
Piast Gliwice - Wisła Kraków. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]
Mecz Piast Gliwice - Wisła Kraków w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 14:45 na na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka w Gliwicach. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.
Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.