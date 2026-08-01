Piast Gliwice - Wisła Kraków. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Aleksy Kiełbasa

Aleksy Kiełbasa

Wisła Kraków zagra dziś z Piastem Gliwice w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy. "Biała Gwiazda" zaliczyła udany powrót do elity, natomiast "Piastunki" zanotowały falstart na początku nowego sezonu. O której godzinie gra Wisła Kraków dzisiaj? Gdzie obejrzeć w TV mecz Piast Gliwice - Wisła Kraków? Transmisja na żywo, stream. Piłka nożna. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Jordi Sanchez w bordowej koszulce Wisły Kraków z rozpostartymi rękami podczas meczu PKO BP Ekstraklasy
Jordi Sanchez cieszący się z gola w barwach Wisły Kraków w trakcie meczu PKO BP EkstraklasyIgor Zadecki/ArenaAkcjiNewspix.pl

Mecz Piast Gliwice - Wisła Kraków w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 14:45 na na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka w Gliwicach. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piast Gliwice - Wisła Kraków. Jak oba zespoły poradziły sobie na starcie Ekstraklasy?

Piast Gliwice nieudanie wszedł w nowy sezon. Piłkarze Daniela Myśliwca w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzyli się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin i przegrali 0:2. Licząc sparingi, była to druga z rzędu porażka "Piastunek" i trzeci mecz bez zwycięstwa, co z pewnością niezbyt dobrze oddziałuje na morale w zespole i wśród kibiców.

Tym razem Piast podejmie u siebie Wisłę Kraków. "Biała Gwiazda" uświetniła swój powrót po czterech latach do elity zwycięstwem, pokonując 2:1 GKS Katowice. Skoro drużynie Mariusza Jopa udało się pokonać "pucharowicza", będzie ona także faworytem w starciu ze słabo dysponowanymi Gliwiczanami, nawet pomimo faktu gry na wyjeździe.

Piast Gliwice - Wisła Kraków. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]

Mecz Piast Gliwice - Wisła Kraków w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 14:45 na na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka w Gliwicach. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

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Piotr Jawor
Jedenastu piłkarzy w czerwono-białych strojach drużyny Wisły Kraków ustawionych w dwóch rzędach na murawie stadionu przed meczem, przed nimi tablica z logo sponsora i napisem 'Sponsor Meczu'.
Piłkarze Wisły Kraków w sezonie 2026/2027 PKO BP EkstraklasyArt ServicePAP
Piłkarz w ciemnym stroju prowadzi piłkę na boisku podczas meczu, w tle zawodnik tej samej drużyny oraz fragment postaci sędziego.
Jakub Łabojko oraz Igor Drapiński w barwach Piasta Gliwce podczas meczu PKO BP EkstraklasyAntoni Dec/ArenaAkcjiNewspix.pl


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