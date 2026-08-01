Piast Gliwice - Wisła Kraków. O której i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Mecz Piast Gliwice - Wisła Kraków w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 14:45 na na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka w Gliwicach. Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piast Gliwice - Wisła Kraków. Jak oba zespoły poradziły sobie na starcie Ekstraklasy?

Piast Gliwice nieudanie wszedł w nowy sezon. Piłkarze Daniela Myśliwca w 1. kolejce PKO BP Ekstraklasy zmierzyli się na wyjeździe z Zagłębiem Lubin i przegrali 0:2. Licząc sparingi, była to druga z rzędu porażka "Piastunek" i trzeci mecz bez zwycięstwa, co z pewnością niezbyt dobrze oddziałuje na morale w zespole i wśród kibiców.

Tym razem Piast podejmie u siebie Wisłę Kraków. "Biała Gwiazda" uświetniła swój powrót po czterech latach do elity zwycięstwem, pokonując 2:1 GKS Katowice. Skoro drużynie Mariusza Jopa udało się pokonać "pucharowicza", będzie ona także faworytem w starciu ze słabo dysponowanymi Gliwiczanami, nawet pomimo faktu gry na wyjeździe.

Piast Gliwice - Wisła Kraków. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA]

Mecz Piast Gliwice - Wisła Kraków w ramach 2. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj 1 sierpnia o godzinie 14:45 na na Stadionie Miejskim im. Piotra Wieczorka w Gliwicach. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego spotkania będzie można obejrzeć w TV na kanale CANAL+ Sport 3. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy CANAL+ Online.

Piłkarze Wisły Kraków w sezonie 2026/2027 PKO BP Ekstraklasy Art Service PAP

Jakub Łabojko oraz Igor Drapiński w barwach Piasta Gliwce podczas meczu PKO BP Ekstraklasy Antoni Dec/ArenaAkcji Newspix.pl





Klaudia Zwolińska: To jest hit, że przywożąc medal z MŚ mogę rozczarować Polsat Sport