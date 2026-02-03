Piast Gliwice - Lech Poznań. Gdzie i o której obejrzeć mecz? [NA ŻYWO, TV]

Mecz Piast Gliwice - Lech Poznań w ramach 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 20:30. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanałach CANAL+ 4K Ultra i CANAL+ Sport 3. Dostępny będzie także stream online dla abonentów serwisu CANAL+ Online. Relacja tekstowa i wynik w Interii Sport.

Piast Gliwice - Lech Poznań. O której i gdzie obejrzeć mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Lech Poznań rozegra dzisiaj zaległe spotkanie 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy, a jego rywalem będzie Piast Gliwice. "Kolejorz" fatalnie wznowił zmagania po przerwie zimowej. Piłkarze Nielsa Frederiksena przegrali przed własną publicznością z Lechią Gdańsk 1:3. W Poznaniu z pewnością nie tak wyobrażano sobie powrót do gry, bo przecież trener zapowiadał obronę tytułu mistrza Polski.

Piast także nienajlepiej rozpoczął rundę wiosenną. Co prawda "Piastunki" nie były faworytami w starciu z Górnikiem Zabrze i przegrały u siebie 1:2, to porażka w sytuacji, gdy ma się tyle samo punktów, co znajdujący się w strefie spadkowej Widzew Łódź i o jedno "oczko" więcej od Legii Warszawa, nie nastawia dobrze zespołu i kibiców przed konfrontacją z mistrzem Polski.

Za Piastem nie przemawiają także tegoroczne mecze z Lechem. Wiosną zmierzający po tytuł "Kolejorz" wygrał 1:0, natomiast w grudniu ubiegłego roku w 1/8 finału Pucharu Polski Poznaniacy zwyciężyli 2:0. Tym razem Lech także jest faworytem w starciu z Piastem, nawet pomimo wpadki z Lechią.

Lech Poznań Monika Wantoła INTERIA.PL

Piast Gliwice w tym sezonie Ekstraklasy jest uwikłany w walkę o utrzymanie Art Service PAP