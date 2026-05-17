Pewna wygrana i wszystko jasne. Kolejna drużyna z awansem do Ekstraklasy, oficjalnie

Piłkarskie zmagania w Polsce w sezonie 2025/2026 zmierzają ku swemu zakończeniu - i wyjątkiem nie jest tu Betclic 1 Liga, w której rywalizacja domknie się do 24 maja. Na jedną kolejkę przed finiszem tych rozgrywek znamy już przy tym obie drużyny, które wywalczyły sobie bezpośredni awans do PKO BP Ekstraklasy.

Już jakiś czas temu stało się pewne, że do elity powróci Wisła Kraków, która swój sukces w tej materii przypieczętowała 8 maja zwycięstwem nad Chrobrym Głogów 2:0. Pytaniem pozostało jednak, kto jeszcze będzie mógł cieszyć się z przedarcia na wyższy szczebel rozgrywek z pominięciem baraży - i odpowiedź przyszła tu w niedzielę 17 maja.

Betclic 1 Liga: Śląsk Wrocław ograł Polonię Bytom. "Wojskowi" awansują do Ekstraklasy

Wówczas to bowiem Śląsk Wrocław zatriumfował na wyjeździe 3:1 nad Polonią Bytom, zyskując tym samym bezpieczną dla siebie, pięciopunktową przewagę nad Wieczystą Kraków.

Rozwiń

Klub z Dolnego Śląska awansował do tego w naprawdę znakomitym stylu, bowiem pierwotnie współzawodnictwo z Polonią nie układało się po jego myśli - wynik w 36. minucie otworzył Tomasz Gajda, natomiast po zmianie stron dwa gole dla "Wojskowych" (w tym jeden z karnego) odnotował Przemysław Banaszak, a jedno trafienie dorzucił Michał Rosiak.

PKO BP Ekstraklasa: Od teraz awans mogą zapewnić już tylko baraże

Tym samym Śląsk wraca do Ekstraklasy po roku nieobecności - i robi to mając na swym koncie obecnie 17 wygranych, 10 remisów oraz sześć porażek. Zespół z Tarczyński Arena w ostatniej serii gier Betclic 1 Ligi zmierzy się z Puszczą Niepołomice.

Do obsadzenia pozostaje jeszcze jedno miejsce premiowane awansem - trzeciego ekstraklasowego beniaminka wyłonią jednak już wspominane baraże. Na ten moment na miejscach 3. - 6., które pozwolą wziąć udział w tych swoistych play-offach, znajdują się kolejno Wieczysta, Chrobry, Ruch Chorzów i ŁKS Łódź.

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) AFP

Piłka nożna (zdj. ilustracyjne) STRINGER AFP

Piłka nożna Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport