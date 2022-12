Zmarł słynny Pele. Miał 82 lata

To działo się po meczu na Stadionie Śląskim. Absolutną i niesamowitą ciekawostką jest natomiast to, że trzy dni przed meczem z kadrą PZPN, Pele i jego koledzy wizytowali mecz ligi polskiej! Na najwyższym szczeblu rozgrywek, w ówczesnej I lidze, 22 maja 1960 r. w Warszawie przy Łazienkowskiej zmierzyli się absolutni giganci polskiej ligi - Legia podejmowała Wisłę Kraków !

Był to mecz lidera z wiceliderem, a zawodnicy słynnego Santosu z Pelem na czele zasiedli na specjalnie ustawionych krzesłach przed lożą honorową, jak czytamy na stronie Legia.net. Goście z pewnością nie mogli być zachwyceni poziomem widowiska (padł remis 1-1 po bramkach Lucjana Brychczego i Stanisława Śmiałka), dlatego kibice w żartach prosili, by przetłumaczyć Pelemu, że Legia jako wojskowy klub wystawiła do gry poborowych, którzy z powodu słabego stanu zdrowia... nie nadawali się do służby.