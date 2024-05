"Parostatkiem w piękny rejs", kibice domagali się Macareny. Folklor w Poznaniu

Kibice Lecha nie zbojkotowali meczu z Koroną, uderzyli w szefów klubu. Mocno

Dziś więc nie zamierzali dopingować drużyny, już przed meczem bawili się za to na swojej trybunie w rytm muzyki rozrywkowej. Odbijali piłki plażowe, skakali, śpiewali. Później zaś pojawiły się wyzwiska pod adresem władz klubu, transparenty domagające się zmian w zarządzaniu. "Kolejny sezon przegrany - w gabinetach czas na zmiany" - to ten najspokojniejszy. Najmocniej oberwali zaś właściciel klubu Piotr Rutkowski i dyrektor sportowy Tomasz Rząsa. Sytuacja powtarza się jednak co jakiś czas, co dwa, trzy sezony.