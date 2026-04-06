Papszun zaskoczył, zwrot akcji ws. rozstania z Legią. Głośno o niespodziewanej ofercie
Legia Warszawa pod wodzą Marka Papszuna wciąż musi drżeć o utrzymanie w Ekstraklasie. Przewaga "Wojskowych" nad strefą spadkową jest wręcz zerowa, a stołeczny klub czekają bardzo trudne tygodnie. Dość niespodziewanie doszło do zwrotu akcji ws. rozstania z jedną z gwiazd Legii. To pokłosie zaskakującej decyzji nowego szkoleniowca, o której zrobiło się w mediach głośno.
W Poniedziałek Wielkanocny Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Wyni tego starcia dla "Wojskowych" może okazać się niezwykle istotny w kontekście przyszłości - utrzymania w Ekstraklasie.
Legia w trudnej sytuacji. Latem szykują się wielkie zmiany
Przed 27. kolejką Ekstraklasy Legia zajmuje 15. pozycję, a trzecią od końca Arkę wyprzedza jedynie lepszym bilansem bramkowym. Odkąd stery drużyny objął Marek Papszun stołeczna ekipa przegrała tylko jeden mecz - z Koroną Kielce. Z drugiej strony wygrała zaledwie dwa spotkania.
Papszun ma jasną wizję na to, jakiej kadry potrzebuje, aby osiągać w Warszawie sukcesy. W związku z tym w Legii szykuje się prawdziwa rewolucja kadrowa. Doszło przy tym do zwrotu akcji ws. kilku gwiazd na czele z Radovanem Pankovem. Stoper zdecydowany był już na odejście, ale teraz wszystko wskazuje na to, że klub zaoferuje mu nową umowę i ten zostanie na dłużej.
Patryk Kun na dłużej w Legii? Papszun obdarzył go zaufaniem
Sprawy przybrały nieoczekiwany obrót również dla Patryka Kuna. Wahadłowy znajdował się od dłuższego czasu na bocznym torze i grał ogony. Zmieniło się to odkąd trenerem "Legionistów" został Marek Papszun.
Szkoleniowiec wobec kontuzji kilku zawodników postanowił dać Kunowi szansę, a ten odpłaca mu się solidnymi występami. 30-latek rozpczął każdy z sześciu ostatnich meczów w wyjściowym składzie. W związku z tym w środowisku mówi się, że i jemu Legia może zaoferować nowy kontrakt.
Umowa Kuna wygasa wraz z końcem czerwca. Jeszcze kilka tygodni temu nic nie wskazywało na to, żeby miała zostać przedłużona. Narracja uległa zmianie o 180 stopni. W kuluarach zrobiło się już głośno o niespodziewanej ofercie, jaką ostatecznie były gracz Rakowa Częstochowa może otrzymać.
Nie wiem, czy najlepszym piłkarzem Legii na przestrzeni tego roku nie jest Patryk Kun - prezentuje równy, dobry poziom. Gdybym powiedział to dwa miesiące temu, że zwycięzca pierwszych tygodni Marka Papszuna będzie Patryk Kun, to pewnie niewielu by uwierzyło
W bieżącej kampanii Patryk Kun wystąpił w 13 spotkaniach. Przełożyło się to na dwie asysty i nieco ponad 1000 minut spędzonych na murawie. Pod wodzą Marka Papszuna wynik ten na pewno zostanie jeszcze mocno wyśrubowany.