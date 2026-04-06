Papszun zaskoczył, zwrot akcji ws. rozstania z Legią. Głośno o niespodziewanej ofercie

W Poniedziałek Wielkanocny Legia Warszawa zmierzy się na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Wyni tego starcia dla "Wojskowych" może okazać się niezwykle istotny w kontekście przyszłości - utrzymania w Ekstraklasie.

Legia w trudnej sytuacji. Latem szykują się wielkie zmiany

Przed 27. kolejką Ekstraklasy Legia zajmuje 15. pozycję, a trzecią od końca Arkę wyprzedza jedynie lepszym bilansem bramkowym. Odkąd stery drużyny objął Marek Papszun stołeczna ekipa przegrała tylko jeden mecz - z Koroną Kielce. Z drugiej strony wygrała zaledwie dwa spotkania.

Papszun ma jasną wizję na to, jakiej kadry potrzebuje, aby osiągać w Warszawie sukcesy. W związku z tym w Legii szykuje się prawdziwa rewolucja kadrowa. Doszło przy tym do zwrotu akcji ws. kilku gwiazd na czele z Radovanem Pankovem. Stoper zdecydowany był już na odejście, ale teraz wszystko wskazuje na to, że klub zaoferuje mu nową umowę i ten zostanie na dłużej.

Patryk Kun na dłużej w Legii? Papszun obdarzył go zaufaniem

Sprawy przybrały nieoczekiwany obrót również dla Patryka Kuna. Wahadłowy znajdował się od dłuższego czasu na bocznym torze i grał ogony. Zmieniło się to odkąd trenerem "Legionistów" został Marek Papszun.

Szkoleniowiec wobec kontuzji kilku zawodników postanowił dać Kunowi szansę, a ten odpłaca mu się solidnymi występami. 30-latek rozpczął każdy z sześciu ostatnich meczów w wyjściowym składzie. W związku z tym w środowisku mówi się, że i jemu Legia może zaoferować nowy kontrakt.

Umowa Kuna wygasa wraz z końcem czerwca. Jeszcze kilka tygodni temu nic nie wskazywało na to, żeby miała zostać przedłużona. Narracja uległa zmianie o 180 stopni. W kuluarach zrobiło się już głośno o niespodziewanej ofercie, jaką ostatecznie były gracz Rakowa Częstochowa może otrzymać.

Nie wiem, czy najlepszym piłkarzem Legii na przestrzeni tego roku nie jest Patryk Kun - prezentuje równy, dobry poziom. Gdybym powiedział to dwa miesiące temu, że zwycięzca pierwszych tygodni Marka Papszuna będzie Patryk Kun, to pewnie niewielu by uwierzyło

W bieżącej kampanii Patryk Kun wystąpił w 13 spotkaniach. Przełożyło się to na dwie asysty i nieco ponad 1000 minut spędzonych na murawie. Pod wodzą Marka Papszuna wynik ten na pewno zostanie jeszcze mocno wyśrubowany.

Patryk Kun Marek Antoni Iwanczuk AFP

Marek Papszun Marek Antoni Iwanczuk AFP

Patryk Kun i Rafał Adamski Foto Olimpik AFP

