Legia Warszawa jesienią przeżywała prawdziwy dramat. Zawirowania na ławce trenerskiej spowodowały ogromny kryzys, który przyniósł ogromne kontrowersje. "Wojskowi" 2025 rok w Ekstraklasie zakończyli w strefie spadkowej na przedostatnim miejscu. Kampania w Lidze Konferencji zakończyła się po wstydliwej porażce z armeńskim FC Noah. Na domiar złego, niemożliwa jest już obrona zdobytego przed rokiem Pucharu Polski - jesienią lepsza w bezpośrednim pojedynku okazała się Pogoń Szczecin.

Nowym początkiem ma być zatrudnienie Marka Papszuna. Legia długo starała się o byłego szkoleniowca Rakowa Częstochowa, a sfinalizowanie transakcji nastąpiło dzień po ostatnim spotkaniu Legii w europejskich pucharach.

Papszun na ławce trenerskiej warszawskiej Legii zadebiutuje już w najbliższą niedzielę. Tego dnia do stolicy przyjedzie Korona Kielce. Na początku sezonu lepsza była Legia. Zespół prowadzony jeszcze przed Edwarda Iordanescu wygrał na wyjeździe 2:0 po trafieniach Jeana-Pierre'a Nsame oraz Migouela Alfareli.

Marek Papszun odsłonił karty przed swoim debiutem. To na niego postawi w bramce

- Jeszcze nie towarzyszą mi wielkie emocje, bo daleko do meczu, ale czuję adrenalinę. Największe emocje będą na stadionie, gdy pojawimy się wśród kibiców, bo to o to chodzi, żeby tam być i grać mecz. Po meczu będę mógł powiedzieć co więcej - nie ukrywał na przedmeczowej konferencji prasowej Marek Papszun (cytaty za legionisci.com).

W swoim debiucie Papszun nie będzie mógł skorzystać z żadnego z tych zawodników. Nsame cały czas leczy kontuzję, a Alfarelę pozbyto się ze stolicy jeszcze podczas letniego okienka transferowego. To nie koniec problemów kadrowych Legii. Na dłuższy czas z gry wypada Ruben Vinagre - Portugalczyk przeszedł operację mięśnia przywodziciela.

- Co mogę powiedzieć, to poza długotrwałą kontuzją Nsame, urazu doznał Ruben Vingre, który jest już po zabiegu. To poważniejsze i długotrwałe urazy. 4 zawodnicy, którzy ostatnio nie trenowali, są bliscy powrotu. To Wszołek, Pankov, Chodyna, który doznał drobnego urazu w tym tygodniu, i Kapuadi, który doznał urazu w Hiszpanii - o nich będziemy decydowali do ostatniego momentu - uchylił rąbka tajemnicy Papszun.

Podczas zimowej przerwy pojawiało się sporo spekulacji dotyczących obsady pozycji bramkarza. W czerwcu wygaśnie kontrakt Kacpra Tobiasza, natomiast urazu na zgrupowaniu w Hiszpanii doznał Gabriel Kobylak. Do klubu sprowadzono z Rumunii Otto Hindricha. Papszun dość nieoczekiwanie przed meczem z Koroną ogłosił wszystkim, kto będzie pierwszym golkiperem Legii.

Rywalizację wygrał Kacper Tobiasz i jeśli nic się nie wydarzy, on będzie bronił w niedzielę.

Marek Papszun Wojciech Dobrzynski / PressFocus / NEWSPIX.PL East News

Kacper Tobiasz Grzegorz Wajda East News

Legia Warszawa Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

