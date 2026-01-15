Kibice Legii Warszawa mają bardzo wysokie oczekiwania od Marka Papszuna. Nowy szkoleniowiec stołecznego klubu ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Pod wodzą poprzednich trenerów Legia była pogrążona w tak dużym kryzysie, że poprzedni rok zakończyła w strefie spadkowej. Poniżej oczekiwań zakończyły się również występy w Lidze Konferencji oraz Pucharze Polski.

Sprowadzony z Rakowa Częstochowa trener szybko wziął się za porządki, zaczynając od skompletowania składu szkoleniowego. Z pracą przy pierwszej drużynie "Wojskowych" pożegnali się dotychczasowi trenerzy bramkarzy Krzysztof Dowhań i Arkadiusz Malarz.

Jeszcze przed wyjazdem na obóz do Hiszpanii w mediach pojawiły się informacje o pierwszych ruchach kadrowych Papszuna. Skrócono wypożyczenie Noaha Weisshaupta, który wrócił do SC Freiburg. Na wypożyczenie udać ma się z kolei bramkarz Marcel Mendes-Dudziński. Po jednym ze sparingów Papszun na łamach oficjalnej strony internetowej Legii zdradził, że wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu otrzymał Claude Goncalves.

Pierwszy transfer Papszuna stał się faktem. W Warszawie pojawi się kolejny bramkarz

Jedną z kwestii, która budzi wątpliwości w składzie Legii jest pozycja bramkarza. Wraz z końcem czerwca wygaśnie umowa z klubem Kacpra Tobiasza. Czysto teoretycznie już teraz może legalnie negocjować warunki kontraktu z innym pracodawcą. Sam Papszun po sparingu z FC Puskas Akademia stwierdził, że sytuacja z Tobiaszem jest otwarta, a on sam jest zainteresowany pozyskaniem kolejnego bramkarza.

Interesujemy się bramkarzami, to nie tajemnica. Kacprowi Tobiaszowi kończy się kontrakt, nie wiemy, jak potoczą się jego losy i czy zostanie z nami dłużej. Chcemy wzmocnić tą pozycję.

Już od kilku dni w mediach głośno było o sprowadzeniu Otto Hindricha. 23-latek był przymierzany do Legii jako bezpośrednia konkurencja przede wszystkim dla Tobiasza. W środowy wieczór z obozu warszawskiego klubu nadeszło oficjalne potwierdzenie. Rumun podpisał z Legią kontrakt obowiązujący do końca maja 2030 roku.

Hindrich ma na koncie występy w młodzieżowej reprezentacji Rumunii. Nowy bramkarz Legii od początku swojej kariery związany był z CFR Cluj, w barwach którego świętował zdobycie dwóch mistrzostw Rumunii oraz krajowego pucharu. Hindrich ma na koncie również występy w europejskich pucharach.

Otto Hindrich jest pierwszym transferem do Legii podczas zimowego okna transferowego. Drużyna aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Hiszpanii, gdzie ma rozegrać sparingi z czeskimi Sigmą Ołomuniec i Spartą Praga oraz ukraińską Polissią Żytomierz. Powrót na boiska Ekstraklasy zaplanowano na 1 lutego i potyczkę z Koroną Kielce.

