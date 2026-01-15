Partner merytoryczny: Eleven Sports

Papszun zakasał rękawy. Potwierdzono pierwsze wzmocnienie Legii Warszawa

Bartłomiej Wrzesiński

Rządy Marka Papszuna w Legii Warszawa rozkręcają się z każdym kolejnym dniem. Do przebywającego na zgrupowaniu w Hiszpanii zespołu dołączył nowy bramkarz, którego transfer w środowy wieczór oficjalnie potwierdzono. Rumun Otto Hindrich ma być konkurencją, a być może również i następcą Kacpra Tobiasza, którego przyszłość w Legii wciąż pozostaje otwarta.

Mężczyzna w sportowym stroju z logo klubu piłkarskiego siedzi na rowerze treningowym w pomieszczeniu, ma krótkie włosy i okulary, wokół widoczni inni sportowcy.
Marek PapszunMARCIN SZYMCZYK/FOTOPYKNewspix.pl

Kibice Legii Warszawa mają bardzo wysokie oczekiwania od Marka Papszuna. Nowy szkoleniowiec stołecznego klubu ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Pod wodzą poprzednich trenerów Legia była pogrążona w tak dużym kryzysie, że poprzedni rok zakończyła w strefie spadkowej. Poniżej oczekiwań zakończyły się również występy w Lidze Konferencji oraz Pucharze Polski.

Sprowadzony z Rakowa Częstochowa trener szybko wziął się za porządki, zaczynając od skompletowania składu szkoleniowego. Z pracą przy pierwszej drużynie "Wojskowych" pożegnali się dotychczasowi trenerzy bramkarzy Krzysztof Dowhań i Arkadiusz Malarz.

Jeszcze przed wyjazdem na obóz do Hiszpanii w mediach pojawiły się informacje o pierwszych ruchach kadrowych Papszuna. Skrócono wypożyczenie Noaha Weisshaupta, który wrócił do SC Freiburg. Na wypożyczenie udać ma się z kolei bramkarz Marcel Mendes-Dudziński. Po jednym ze sparingów Papszun na łamach oficjalnej strony internetowej Legii zdradził, że wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu otrzymał Claude Goncalves.

    Pierwszy transfer Papszuna stał się faktem. W Warszawie pojawi się kolejny bramkarz

    Jedną z kwestii, która budzi wątpliwości w składzie Legii jest pozycja bramkarza. Wraz z końcem czerwca wygaśnie umowa z klubem Kacpra Tobiasza. Czysto teoretycznie już teraz może legalnie negocjować warunki kontraktu z innym pracodawcą. Sam Papszun po sparingu z FC Puskas Akademia stwierdził, że sytuacja z Tobiaszem jest otwarta, a on sam jest zainteresowany pozyskaniem kolejnego bramkarza.

    Interesujemy się bramkarzami, to nie tajemnica. Kacprowi Tobiaszowi kończy się kontrakt, nie wiemy, jak potoczą się jego losy i czy zostanie z nami dłużej. Chcemy wzmocnić tą pozycję.
    stwierdził Marek Papszun

    Już od kilku dni w mediach głośno było o sprowadzeniu Otto Hindricha. 23-latek był przymierzany do Legii jako bezpośrednia konkurencja przede wszystkim dla Tobiasza. W środowy wieczór z obozu warszawskiego klubu nadeszło oficjalne potwierdzenie. Rumun podpisał z Legią kontrakt obowiązujący do końca maja 2030 roku.

    Hindrich ma na koncie występy w młodzieżowej reprezentacji Rumunii. Nowy bramkarz Legii od początku swojej kariery związany był z CFR Cluj, w barwach którego świętował zdobycie dwóch mistrzostw Rumunii oraz krajowego pucharu. Hindrich ma na koncie również występy w europejskich pucharach.

    Otto Hindrich jest pierwszym transferem do Legii podczas zimowego okna transferowego. Drużyna aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Hiszpanii, gdzie ma rozegrać sparingi z czeskimi Sigmą Ołomuniec i Spartą Praga oraz ukraińską Polissią Żytomierz. Powrót na boiska Ekstraklasy zaplanowano na 1 lutego i potyczkę z Koroną Kielce.

    DJB: Legia pod wodzą Papszuna – rewolucja czy ryzyko?POLSAT GO

    Bramkarz w zielonym stroju sportowym skupiony na akcji podczas meczu piłkarskiego, wokół niego piłkarze w bordowych koszulkach w ruchu na tle rozmytej trybuny stadionu.
    Otto Hindrich został nowym bramkarzem Legii WarszawaFlaviu Buboi/NurPhoto) (Photo by Flaviu Buboi / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
    Kacper Tobiasz
    Kacper TobiaszLukasz Kalinowski/East NewsEast News
    Mężczyzna w garniturze i okularach siedzi na tle ciemnej ściany z fragmentem kolorowego logo po prawej stronie. Ma krótko ścięte włosy, brodę i poważny wyraz twarzy.
    Marek PapszunWojciech Dobrzynski / PressFocus / NEWSPIX.PLEast News

