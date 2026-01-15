Papszun zakasał rękawy. Potwierdzono pierwsze wzmocnienie Legii Warszawa
Rządy Marka Papszuna w Legii Warszawa rozkręcają się z każdym kolejnym dniem. Do przebywającego na zgrupowaniu w Hiszpanii zespołu dołączył nowy bramkarz, którego transfer w środowy wieczór oficjalnie potwierdzono. Rumun Otto Hindrich ma być konkurencją, a być może również i następcą Kacpra Tobiasza, którego przyszłość w Legii wciąż pozostaje otwarta.
Kibice Legii Warszawa mają bardzo wysokie oczekiwania od Marka Papszuna. Nowy szkoleniowiec stołecznego klubu ma przed sobą bardzo trudne zadanie. Pod wodzą poprzednich trenerów Legia była pogrążona w tak dużym kryzysie, że poprzedni rok zakończyła w strefie spadkowej. Poniżej oczekiwań zakończyły się również występy w Lidze Konferencji oraz Pucharze Polski.
Sprowadzony z Rakowa Częstochowa trener szybko wziął się za porządki, zaczynając od skompletowania składu szkoleniowego. Z pracą przy pierwszej drużynie "Wojskowych" pożegnali się dotychczasowi trenerzy bramkarzy Krzysztof Dowhań i Arkadiusz Malarz.
Jeszcze przed wyjazdem na obóz do Hiszpanii w mediach pojawiły się informacje o pierwszych ruchach kadrowych Papszuna. Skrócono wypożyczenie Noaha Weisshaupta, który wrócił do SC Freiburg. Na wypożyczenie udać ma się z kolei bramkarz Marcel Mendes-Dudziński. Po jednym ze sparingów Papszun na łamach oficjalnej strony internetowej Legii zdradził, że wolną rękę w poszukiwaniu nowego klubu otrzymał Claude Goncalves.
Pierwszy transfer Papszuna stał się faktem. W Warszawie pojawi się kolejny bramkarz
Jedną z kwestii, która budzi wątpliwości w składzie Legii jest pozycja bramkarza. Wraz z końcem czerwca wygaśnie umowa z klubem Kacpra Tobiasza. Czysto teoretycznie już teraz może legalnie negocjować warunki kontraktu z innym pracodawcą. Sam Papszun po sparingu z FC Puskas Akademia stwierdził, że sytuacja z Tobiaszem jest otwarta, a on sam jest zainteresowany pozyskaniem kolejnego bramkarza.
Interesujemy się bramkarzami, to nie tajemnica. Kacprowi Tobiaszowi kończy się kontrakt, nie wiemy, jak potoczą się jego losy i czy zostanie z nami dłużej. Chcemy wzmocnić tą pozycję.
Już od kilku dni w mediach głośno było o sprowadzeniu Otto Hindricha. 23-latek był przymierzany do Legii jako bezpośrednia konkurencja przede wszystkim dla Tobiasza. W środowy wieczór z obozu warszawskiego klubu nadeszło oficjalne potwierdzenie. Rumun podpisał z Legią kontrakt obowiązujący do końca maja 2030 roku.
Hindrich ma na koncie występy w młodzieżowej reprezentacji Rumunii. Nowy bramkarz Legii od początku swojej kariery związany był z CFR Cluj, w barwach którego świętował zdobycie dwóch mistrzostw Rumunii oraz krajowego pucharu. Hindrich ma na koncie również występy w europejskich pucharach.
Otto Hindrich jest pierwszym transferem do Legii podczas zimowego okna transferowego. Drużyna aktualnie przebywa na zgrupowaniu w Hiszpanii, gdzie ma rozegrać sparingi z czeskimi Sigmą Ołomuniec i Spartą Praga oraz ukraińską Polissią Żytomierz. Powrót na boiska Ekstraklasy zaplanowano na 1 lutego i potyczkę z Koroną Kielce.