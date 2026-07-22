Papszun z ważnym komunikatem, Legia z ogromną zmianą. Padły trzy nazwiska

Już w piątek po długim oczekiwaniu rozpocznie się sezon 2026/2027 w PKO BP Ekstraklasie. Poza spotkaniem Radomiaka Radom z Wieczystą Kraków w piątek w Szczecinie dojdzie do wielkiego hitu premierowej kolejki. Tamtejsza Pogoń na własnym obiekcie zmierzy się z Legią Warszawa.

Drużyna ze stolicy Polski po dość specyficznej kampanii przeszła sporą przemianę, a z drużyny odeszli tacy gracze jak Kacper Tobiasz, Juergen Elitim czy Radovan Pankov. Do ostatnich chwil pod znakiem zapytania stała również sprawa Artura Jędrzejczyka - legendarnego defensora i jednocześnie kapitana drużyny.

Ostatecznie jednak doszło do zakończenia współpracy, a to oznaczało, że w ekipie "Wojskowych" dojdzie do zmiany kapitana. Na ogłoszenie nazwiska piłkarza, który od tej pory będzie wychodzić na murawę z opaską trzeba było nieco poczekać. Wszystkie niewiadome zostały rozwiane tuż przed pierwszym ligowym spotkaniem.

Nowym kapitanem Legii został Bartosz Kapustka, natomiast tuż za nim w hierarchii są Rafał Augustyniak oraz Paweł Wszołek. Co więcej, 51-latek ujawnił także skład rady drużyny.

- Mamy trzech kapitanów: Bartosz Kapustka jako pierwszy, Rafał Augustyniak i Paweł Wszołek. Ponadto w radzie drużyny są: Otto Hindrich, Ruben Vinagre, Kamil Piątkowski, Damian Szymański i Wojciech Urbański - przekazano.

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Papszun tłumaczy się z decyzji. "Oczekuje konkretnych działań"

Wszystko miało miejsce w trakcie konferencji prasowej. Papszun wytłumaczył swoją decyzję i objaśnił, że decyzji dokonał jednoosobowo po konsultacjach z zainteresowanymi oraz wspomnianą radą drużyny. Przekazał również, że rola kapitana niesie za sobą konkretne działania.

- O wyborze kapitanów zdecydowałem jednoosobowo za ich zgodą i aprobatą z rady drużyny. To nie jest tak, że ktoś musi nim być, bo za tym idą konkretne zadania i obowiązki. Jeśli jest się kapitanem Legii Warszawa, to jako trener oczekuje konkretnych działań ze strony i rady i kapitana - uzupełnił.

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Spotkanie Pogoń Szczecin - Legia Warszawa odbędzie się już w piątek 24 lipca. Pierwszy gwizdek rywalizacji zaplanowany jest na godz. 20:30.

Marek Papszun Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Marek Papszun Grzegorz Wajda/Reporter East News

Bartosz Kapustka FOTO OLIMPIK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP





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