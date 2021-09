Papszun: Wygrać przy Łazienkowskiej nie jest łatwo

- Stałe fragmenty gry były konsekwencją tego, co chcieliśmy robić - przyznał po meczu Papszun. - Jasne, to jakość wykonawców decydowały o bramkach. Niemniej te sytuacje były i wiedzieliśmy, że w tym elemencie możemy dominować i z mojej perspektywy tak właśnie było Wygrać na Łazienkowskiej 3 nie jest łatwo. Zresztą to dopiero piąty mecz w ekstraklasie przeciwko Legii i dopiero teraz wygraliśmy. To było dla nas wartościowe zwycięstwo, szczególnie mając na uwadze kłopoty kadrowe. Musieliśmy zmienić sposób gry i dobrać odpowiednio zawodników - tłumaczył zadowolony szkoleniowiec wicemistrzów Polski.



Papszun bardzo ofensywnie ustawił swój zespół. Od pierwszej minuty zagrało dwóch napastników - Musiolik i Gutkovskis, a nawet trzech, bo niemal tylko w ofensywie pracował też Ivi Lopez.

