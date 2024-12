Papszun wściekły na własnych kibiców. Pomogli rywalom? "Tak się nie robi"

Zadanie okazało się jednak zbyt trudne. Motor Lublin niemal do samego końca prowadził 2:1, ale w doliczonym czasie gry gospodarzom udało się uratować remis i jeden punkt. Po tym spotkaniu Raków Częstochowa traci do "Kolejorza" 2 punkty w ligowej tabeli. Mistrzem jesieni w Ekstraklasie został więc Lech Poznań. Jeśli Jagiellonia Białystok wygra swoje spotkanie z Puszczą Niepołomice, zbliży się do niego na zaledwie 1 punkt.

