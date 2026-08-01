Papszun usłyszał pytanie o Rajovicia. Jasne zdanie. Wystosował apel

Mileta Rajović pozostaje najdroższym nabytkiem Legii Warszawa w historii. Zespół ze stolicy zapłacił za Duńczyka trzy miliony euro latem 2025 roku. Wówczas mogło się wydawać, że do Warszawy trafia napastnik, który da oczekiwaną jakość i podniesie znacząco poziom drużyny.

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Tak się jednak, jak na razie, nie wydarzyło. Rajović gra dużo, ale strzela mało. Gdyby w tym momencie zdecydował się na odejście z Legii po latach bez wątpienia byłby wspominany z koszmarnej nieskuteczności. Sezon 2025/2026 był pod tym względem dla niego bardzo nieudany.

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Rozgrywki 2026/2027 PKO BP Ekstraklasy rozpoczął w stylu podobnym. W rywalizacji z Pogonią Szczecin w ramach pierwszej kolejki miał kilka bardzo dogodnych sytuacji do strzelenia gola. Żadnej z nich nie wykorzystał, a jedną zmarnował w sposób spektakularny, kończąc sytuację zagraniem ręką.

W związku z tym wszystkim cierpliwość kibiców "Wojskowych" się kończy. Fani Legii chcą oglądać gole Rajovicia, a nie kolejne marnowane sytuacje. Nerwy zdaje się rozumieć Marek Papszun.

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- Różnica między mną a kibicami powinna być znacząca. Jestem trenerem i nie mogę kierować się takimi emocjami jak kibice. Rozumiem ich, bo przeżywają mecze i interpretują pewne sytuacje na swój sposób - bardziej lub mniej wyraziste. Jeżeli są one klarowne, to mają prawo wyrażać swoje emocje - powiedział szkoleniowiec na konferencji prasowej.

Zaznaczył także, że jest cierpliwy, ale oczekuje poprawy. -Jeśli chodzi o mnie, jako trenera, to oczywiście mam cierpliwość i zaufanie do zawodnika. Jednocześnie chciałbym, żeby był skuteczniejszy i wykorzystywał sytuacje. Z mojej strony na pewno ma wsparcie, ale liczę na to, że Mileta będzie finalizował okazje, bo cały zespół pracuje na to, żeby je tworzyć - dodał.

Jak na razie kariera Rajovicia w Legii nie wygląda imponująco. 27-latek wystąpił łącznie w 44 spotkaniach. Strzelił ledwie 10 goli. Nie jest to wynik zbyt przekonujący. W kolejnym meczu Ekstraklasy Legia zmierzy się w Warszawie z Zagłębiem. Bez wątpienia faworytem będą gospodarze.

Marek Papszun Piotr Matusewicz East News





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